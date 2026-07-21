Fotbalistul a fost prezent în această vară la Campionatul Mondial alături de reprezentativa din Congo, însă nu a apucat să evolueze la turneul final.

Veste proastă pentru FCSB venită direct din Congo: ”Nu este exclusă o revenire în Israel!”

Jurnalistul congolez Emery Kabongo a anunțat că deși fundașul congolez Dylan Batubinsika este din ce în ce mai aproape de un transfer la FCSB, afacerea nu este încă încheiată.

Kabongo susține că fundașul central are pe masă și o ofertă din Israel, de la Maccabi Netanya. Jurnalistul susține că fotbalistului i-ar putea surâde oferta din Israel în condițiile în care este familiarizat cu acest campionat, având în vedere că a mai evoluat pentru Maccabi Haifa.

”Liber de contract din 30 iunie, Dylan Batubinsika este tot mai aproape de un transfer la FCSB.

Deocamdată nu există detalii privind stadiul negocierilor (voi reveni cu informații), însă clubul român pare să fie în pole-position pentru a-l transfera în această vară. FCSB dorește să-și întărească defensiva, având în vedere că luptă pentru calificarea într-o competiție europeană și așteaptă să-și afle adversara din turul al treilea preliminar al Conference League.

Totuși, nu este exclusă nici o revenire în Israel, unde fundașul congolez a evoluat în sezonul 2022-2023. Maccabi Netanya și-a manifestat interesul pentru serviciile lui Dylan Batubinsika”, a scris jurnalistul congolez Emery Kabongo.