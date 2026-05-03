FC Thun, campioană a Elveției din postura de nou-promovată

Cu foștii rapidiști Mattias Kait (27 de ani) și Brighton Labeau (30 de ani) în lot, FC Thun a avut parte de un sezon regulat mult peste așteptări, la finalul căruia era lider, cu nu mai puțin de 14 puncte avans față de a doua clasată St. Gallen.

Relaxată la intrarea în play-off, FC Thun a pierdut ambele jocuri disputate până acum, 0-1 contra lui Lugano și 1-3 împotriva lui Basel, însă a beneficiat de eșecul suferit de St. Gallen, duminică, 0-3 contra lui Sion.

Astfel, cu trei etape rămase de jucat din play-off, FC Thun are un avans de 11 puncte față de a doua clasată St. Gallen și nu mai poate pierde titlul. Este primul trofeu major câștigat de formația din cantonul Berna în cei 128 de ani de existență.