GALERIE FOTO Povestea sezonului în Europa: nou-promovata a câștigat titlul pentru prima dată în istoria de 128 de ani! Doi foști rapidiști sunt campioni

FC Thun a câștigat matematic titlul de campioană în Elveția! Performanța este una absolut remarcabilă, având în vedere că echipa lui Mauro Lustrinelli are statutul de nou-promovată.

FC Thun, campioană a Elveției din postura de nou-promovată

Cu foștii rapidiști Mattias Kait (27 de ani) și Brighton Labeau (30 de ani) în lot, FC Thun a avut parte de un sezon regulat mult peste așteptări, la finalul căruia era lider, cu nu mai puțin de 14 puncte avans față de a doua clasată St. Gallen.

Relaxată la intrarea în play-off, FC Thun a pierdut ambele jocuri disputate până acum, 0-1 contra lui Lugano și 1-3 împotriva lui Basel, însă a beneficiat de eșecul suferit de St. Gallen, duminică, 0-3 contra lui Sion.

Astfel, cu trei etape rămase de jucat din play-off, FC Thun are un avans de 11 puncte față de a doua clasată St. Gallen și nu mai poate pierde titlul. Este primul trofeu major câștigat de formația din cantonul Berna în cei 128 de ani de existență.

FC Thun, care își joacă meciurile de acasă pe Stockhorn Arena, un stadion cu o capacitate de 10.000 de locuri, va fi astfel reprezentanta Elveției în Liga Campionilor. Campioana își va începe parcursul din turul 2 preliminar.

Anterior, cea mai bună clasare a lui FC Thun în prima ligă din Elveția a fost un loc 2 în sezonul 2004/2005, sub campioana FC Basel. Thun a mers atunci până în grupele UCL, unde a strâns 4 puncte după duelurile cu Arsenal, Ajax și Sparta Praga.

FC Thun, pe locul 8 în topul celor mai valoroase loturi din Elveția

FC Thun ocupă doar locul 8 (din 12) la capitolul cotelor de piață ale jucătorilor. Întreg lotul este evaluat de site-ul de specialitate Transfermarkt la doar 22,4 milioane de euro.

Lotul lui Young Boys, formație obișnuită cu trofeele și participările în Champions League, valorează de aproape 3 ori mai mult (65,7 milioane de euro), însă acest lucru nu se reflectă și în clasament: doar locul 6, ultimul din play-off și fără șanse la cupe europene!

În ierarhie urmează FC Basel (57, 4 milioane de euro) și FC Lugano (45,1).

