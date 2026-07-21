„M-am întors!” Kylian Mbappe revine pe coperta EA Sports FC. Ce record a egalat starul francez

Internaționalul francez a mai apărut pe coperțile edițiilor FIFA 21, 22 și 23, în perioada în care evolua pentru Paris Saint-Germain.

La patru ani distanță de la ultima sa prezență, Kylian Mbappe a fost ales din nou drept imaginea globală pentru EA Sports FC 27. Jocul dezvoltat de Electronic Arts se va lansa pe 25 septembrie 2026.

Reacția jucătorului și detaliile lansării

Atacantul madrilen a reacționat pe rețelele de socializare în legătură cu noua colaborare, postând un mesaj scurt: „M-am întors”.

Reprezentanții companiei și-au exprimat la rândul lor entuziasmul pentru reluarea parteneriatului. „Suntem încântați să-l primim din nou pe Kylian în cadrul francizei. El întruchipează ambiția, creativitatea și aura globală care definesc astăzi EA SPORTS FC”, a transmis Jeff Sharma, vicepreședintele de strategie și marketing al dezvoltatorului.

Odată cu această a patra selecție pe coperta francizei, Mbappe ajunge la aceleași cifre cu Lionel Messi. Cei mai utilizați jucători din istoria seriei rămân Wayne Rooney, cu șapte apariții, și Ronaldinho, cu cinci.

Potrivit anunțului oficial, primul trailer cu secvențe din joc va fi difuzat joi, 23 iulie, la ora 19:00.