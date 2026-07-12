FOTO ȘI VIDEO Goncalo Gregorio a debutat la noua sa echipă din Germania! Victorie în fața campioanei Elveției

Goncalo Gregorio a debutat la noua sa echipă din Germania! Victorie în fața campioanei Elveției Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul atacant al lui Dinamo începe o nouă aventură.

TAGS:
Goncalo GregorioDinamoSV Waldhof MannheimFC ThunRui MotaFC Noah
Din articol
  • Goncalo gregorio vs thun imago1079513078
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Atacantul portughez Goncalo Gregorio a rămas luna trecută liber de contract după despărțirea de FC Noah din Armenia, fanii lui Dinamo l-au cerut înapoi în echipa ”câinilor”, dar lusitanul a semnat cu SV Waldhof Mannheim din Germania.

Echipa din 3. Liga este antrenată de fostul tehnician al lui Noah, portughez și el, Rui Mota, care a insistat pentru transferul atacantului.

Goncalo Gregorio a debutat deja în meciurile amicale pentru nemți, iar ieri a evoluat în victoria 2-1 cu FC Thun, campioana Elveției.

Goncalo Gregorio, golgheter și campion în Armenia 

Golgheter al campionatului și câștigător al titlului în Armenia, Goncalo Gregorio a plecat de la Noah după 46 de meciuri, cu 27 de goluri și 8 pase decisive.

”Back to Dinamo?” sau ”Come to Dinamo!”, i-au comentat fanii ”câinilor” pe rețelele de socializare, iar portughezul care zilele trecute a împlinit 31 de ani a răspuns de fiecare dată cu câte o inimă, semn că experiența de la Dinamo a fost una cât se poate de frumoasă pentru el.

”Goncalo Gregorio, deja o legendă!” Fostul dinamovist a devenit în mai puțin de un sezon golgheterul all-time al lui FC Noah

Transferat în vara lui 2024 de la Dinamo la FC Noah, Goncalo Gregorio devenise deja golgheterul all-time al echipei armene în aprilie anul trecut, în mai puțin de un sezon petrecut în tricoul grupării înființate în 2017.

”Adus în urmă cu doar zece luni, golgheterul nostru Goncalo Gregorio a devenit cel mai bun marcator al clubului din toate timpurile. Deja o legendă!”, nota Noah Football.

Portughezul avea atunci 26 de goluri în 37 de meciuri jucate în toate competițiile (campionat, Cupă și Conference League), era golgheterul ligii Armeniei (19 reușite în 22 de partide) și era întrecut la eficacitate în acel sezon doar de Cristiano Ronaldo dintre fotbaliștii portughezi!

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a reușit o tânără să strângă 18.000 de lire în 7 luni. Secretul era în propriul dulap: „M-a trezit la realitate”
Cum a reușit o tânără să strângă 18.000 de lire în 7 luni. Secretul era în propriul dulap: „M-a trezit la realitate”
ARTICOLE PE SUBIECT
Cel mai mare talent al fotbalului israelian, pe lista lui Dinamo! Atacantul de 1,90 metri a răpus Barcelona și naționala Germaniei
Cel mai mare talent al fotbalului israelian, pe lista lui Dinamo! Atacantul de 1,90 metri a răpus Barcelona și naționala Germaniei
ULTIMELE STIRI
PSG transferă de la Barcelona: fotbalistul de 55.000.000 de euro a acceptat oferta
PSG transferă de la Barcelona: fotbalistul de 55.000.000 de euro a acceptat oferta
Universitatea Craiova - U Cluj, Supercupa României 2026, de la ora 20:30 pe ”Ion Oblemenco”!
Universitatea Craiova - U Cluj, Supercupa României 2026, de la ora 20:30 pe ”Ion Oblemenco”!
Atacantul de vis pentru Cristi Chivu: semnează cu Inter până în 2031
Atacantul de vis pentru Cristi Chivu: semnează cu Inter până în 2031
Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham, Kane și Dembele stau la pândă
Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham, Kane și Dembele stau la pândă
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham, Kane și Dembele stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham, Kane și Dembele stau la pândă

Conor McGregor a rezistat doar 63 de secunde la revenirea în ring! Cum s-a încheiat meciul cu Max Holloway

Conor McGregor a rezistat doar 63 de secunde la revenirea în ring! Cum s-a încheiat meciul cu Max Holloway

80.000.000 de € pentru transferul starului de la FC Barcelona! Clubul îi pregătește un salariu astronomic

80.000.000 de € pentru transferul starului de la FC Barcelona! Clubul îi pregătește un salariu astronomic

Anderlecht a pus pe masă oferta pentru Ștefan Baiaram! Câți bani poate încasa Universitatea Craiova

Anderlecht a pus pe masă oferta pentru Ștefan Baiaram! Câți bani poate încasa Universitatea Craiova

Anunț neașteptat! Gigi Becali susține că transferul a picat

Anunț neașteptat! Gigi Becali susține că transferul a picat



Recomandarile redactiei
Atacantul de vis pentru Cristi Chivu: semnează cu Inter până în 2031
Atacantul de vis pentru Cristi Chivu: semnează cu Inter până în 2031
PSG transferă de la Barcelona: fotbalistul de 55.000.000 de euro a acceptat oferta
PSG transferă de la Barcelona: fotbalistul de 55.000.000 de euro a acceptat oferta
Suporterii l-au cerut la Dinamo în locul lui Gnahore, dar transferul a picat
Suporterii l-au cerut la Dinamo în locul lui Gnahore, dar transferul a picat
Conor McGregor a rezistat doar 63 de secunde la revenirea în ring! Cum s-a încheiat meciul cu Max Holloway
Conor McGregor a rezistat doar 63 de secunde la revenirea în ring! Cum s-a încheiat meciul cu Max Holloway
Ce a spus Lisav Eissat după ce a semnat cu Bristol City
Ce a spus Lisav Eissat după ce a semnat cu Bristol City
Alte subiecte de interes
Goncalo Gregorio și Vitoria Guimaraes fac legea în Conference League! Fostul atacant al lui Dinamo este golgheterul competiției
Goncalo Gregorio și Vitoria Guimaraes fac legea în Conference League! Fostul atacant al lui Dinamo este golgheterul competiției
Fostul dinamovist Goncalo Gregorio, golgheterul Conference League, a lovit din nou în șocul serii din Europa, în care a înscris și portarul!
Fostul dinamovist Goncalo Gregorio, golgheterul Conference League, a lovit din nou în șocul serii din Europa, în care a înscris și portarul!
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Germanii au anunțat următoarea destinație a lui Mihai Lixandru: ”Au cele mai mari șanse”
Germanii au anunțat următoarea destinație a lui Mihai Lixandru: ”Au cele mai mari șanse”
Dan Șucu vrea să transfere puștiul de la revelația sezonului din Europa!
Dan Șucu vrea să transfere puștiul de la revelația sezonului din Europa!
CITESTE SI
Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO

stirileprotv Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Cum a reușit o tânără să strângă 18.000 de lire în 7 luni. Secretul era în propriul dulap: „M-a trezit la realitate”

stirileprotv Cum a reușit o tânără să strângă 18.000 de lire în 7 luni. Secretul era în propriul dulap: „M-a trezit la realitate”

Un turist din Croația care venise cu fiul său la festivalul „Beach, Please!” a fost găsit mort în mașină, în Costinești

stirileprotv Un turist din Croația care venise cu fiul său la festivalul „Beach, Please!” a fost găsit mort în mașină, în Costinești

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!