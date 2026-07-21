Clubul din Gruia a scăpat de interdicția la transferuri, astfel că își poate înregistra jucătorii transferați în această vară. Neluțu Varga a plătit datoriile care au dus la sancțiunea impusă de FIFA.

Neluțu Varga a rezolvat cea mai mare problemă a CFR-ului

Forul condus de Gianni Infantino a admis zece memorii depuse de jucători pentru restanțe salariale, astfel că CFR Cluj a primit interdicție la transferuri. Acest lucru a fost rezolvat, așa cum a confirmat chiar patronul Neluțu Varga.

FIFA a notificat Federația Română de Fotbal că restricția la transferuri impusă către CFR Cluj a fost ridicată, astfel că noii jucători ai echipei pot evolua din următoarea etapă.

„Este adevărat. S-a plătit tot și a fost ridicată interdicția la transferuri. Vom rezolva toate problemele”, a spus Varga, potrivit ProSport.

În această săptămână, CFR Cluj avea termen limită pentru plata urgentă a sumei de 1,4 milioane de euro, reprezentând datorii către ANAF. Totuși, patronul Ioan Varga a invitat la calm și a susținut că a obținut o amânare pentru marți, 21 iulie.

CFR Cluj, în această perioadă de mercato

Antrenor - Antonio Folha (nou)

Veniri - Marian Huja (Pogon Szczecin / 250.000 euro), Bruno Costa (Gimhae FC / gratis), Francisco Barrios (Boston Barrios / gratis), Yuval Sade (Maccabi Netanya / gratis), Andre Moreira (Volos FC / gratis), Igor Savic (Zrinjski Mostar / gratis), Renato Pantalon (Jablonec / gratis), Stefan Drazic (APOEL Nicosia / gratis), Amin Ziblim (AFC Câmpulung / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Leo Bolgado (Rapid), Alexandru Țîrlea (Metaloglobus), Adrian Frănculescu (Steaua), Dominik Șoptirean (Slatina), Anton Kresic (KF Tirana), Angel Bucur (HM Șugag), Daniel Dumbrăvanu (FC Voluntari), Emmanuel Mensah (Gloria Bistrița), Vlad Bădău (Unirea Dej), Moussa Samake (Chiajna), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), Tudor Cociș (Poli Timișoara), George Leață (Slatina), Mihai Răcășan (Slatina), Mateo Miclăuș (Unirea Alba Iulia), Theo Yolou (Minaur Baia Mare), Razak Abdullah (ceahlăul)

Plecări - Ciprian Deac (retras din activitate), Tidiane Keita (Ordabasy / 500.000 euro), Matei Ilie (Kasimpașa / 500.000 euro), Leo Bolgado (Atletico Petroleos de Luanda / 350.000 euro), Alibek Aliev (FCU Cluj / gratis), Mihai Popa (Motor Lublin / gratis), Ștefan Senciuc (Rapid / gratis), Mohammed Kamara (FC Rapid / gratis), Daniel Dumbrăvanu (Voluntari / gratis), Denis Crișan, Jayden Rus (contracte reziliate), Moussa Samake (ASA tg. Mureș / împrumutat), Adrian Frânculescu (Corvinul / împrumutat)