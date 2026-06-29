Dan Șucu a mai rezolvat un transfer! Contract până în 2030

Dan Șucu a mai rezolvat un transfer! Contract până în 2030 Serie A
SPORT.RO
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Dan Șucu continuă campania de întărire a lotului lui Genoa înaintea noului sezon din Serie A. 

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Formația italiană este foarte aproape de un nou transfer, iar mutarea ar urma să fie oficializată în următoarele ore.

Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, tânărul Franz-Ethan Meichtry va efectua vizita medicală marți, după care va semna un contract valabil până în vara anului 2030.

Dan Șucu a bătut palma cu Franz-Ethan Meichtry

În vârstă de 20 de ani, Meichtry vine după un sezon excelent în tricoul lui FC Thun, pentru care a disputat 36 de meciuri, a marcat opt goluri și a oferit trei pase decisive.

Formația mijlocașului cotat la 5 milioane de euro a produs surpriza și a cucerit titlul în Elveția, deși era abia revenită în prima ligă și avea unul dintre cele mai mici bugete din competiție. DETALII AICI

Thun a terminat sezonul cu 75 de puncte, cu cinci peste St. Gallen, iar titlul a fost asigurat matematic cu trei etape înainte de final.

De cealaltă parte, Genoa a încheiat sezonul pe locul 16 în Serie A, cu 41 de puncte și a evitat retrogradarea. Cremonese, Verona și Pisa sunt cele trei echipe care au părăsit Serie A la finalul sezonului.

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