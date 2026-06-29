Dan Șucu a mai rezolvat un transfer! Contract până în 2030

Formația italiană este foarte aproape de un nou transfer, iar mutarea ar urma să fie oficializată în următoarele ore.
Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, tânărul Franz-Ethan Meichtry va efectua vizita medicală marți, după care va semna un contract valabil până în vara anului 2030.
Dan Șucu a bătut palma cu Franz-Ethan Meichtry
În vârstă de 20 de ani, Meichtry vine după un sezon excelent în tricoul lui FC Thun, pentru care a disputat 36 de meciuri, a marcat opt goluri și a oferit trei pase decisive.
Formația mijlocașului cotat la 5 milioane de euro a produs surpriza și a cucerit titlul în Elveția, deși era abia revenită în prima ligă și avea unul dintre cele mai mici bugete din competiție. DETALII AICI
Thun a terminat sezonul cu 75 de puncte, cu cinci peste St. Gallen, iar titlul a fost asigurat matematic cu trei etape înainte de final.
De cealaltă parte, Genoa a încheiat sezonul pe locul 16 în Serie A, cu 41 de puncte și a evitat retrogradarea. Cremonese, Verona și Pisa sunt cele trei echipe care au părăsit Serie A la finalul sezonului.