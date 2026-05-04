Plecăciunea italienilor în fața lui Chivu: „Cine ar fi zis?“

Anul trecut, a fost salvarea de la retrogradare cu Parma, după o campanie în care a fost numit în partea a doua a sezonului, redresând o formație în derivă. Iar acum, a venit triumful spectaculos cu Inter despre care președintele Giuseppe Marotta a oferit detalii în premieră.

”Mulți spuneau că nu este potrivit!” Directorul sportiv al lui Inter a anunțat strategia pentru Chivu după titlul câștigat de Inter

Și presa italiană l-a „îngropat“ pe Chivu în laude! Pentru că tânărul tehnician român și-a convins până și foștii contestatari că are toate „ingredientele“ necesare pentru a fi un antrenor de clasă mondială. Iată notele primite de Chivu, după victoria cu Parma (2-0), dar și verdictul jurnaliștilor din Italia.

*Tuttomercatoweb: Nota 7. Ce-i drept, aceasta e nota lui doar pentru acest meci. Pentru că nota lui, pentru întreg sezonul, va veni la final și va fi mult mai mare. În meciul cu Parma, a controlat un adversar care n-avea nimic de pierdut și a cucerit primul său Scudetto, ca antrenor. Cine ar fi zis asta, în vara anului trecut, când se auzea că acest antrenor e o variantă de mâna a treia…

*Gazzetta dello Sport: Chivu merită nota 10! Chivu nu voia să fie Mourinho, voia să fie el însuși. A fost ambele fără să-și dea seama.