Romanul care ii tunde pe SUPERJUCATORII de la Bayern! Urmeaza Mbappe si Neymar!

Un roman ii tunde pe campionii Europei de la Bayern. Alex a jucat fotbal la Arad cu Balgradean si Tucudean si inainte sa-si deschida salonul a lucrat la posta in Germania.

Campionul Europei cu Bayern, Alphonso Davies, si noul pusti minune de la Munchen, Musiala, se numara printre clientii romanului Alexandru Giurgiu. In 2019, el si-a deschis salonul de langa Munchen.

"Am avut hobby-ul asta de mic, am inceput de la 15 ani sa tund, jucam fotbal pe vremea aia la Arad. Fotbalstii de la Bayern au vazut pe Instagram la mine cu ce ma ocup. Daca un fotbalist ca Alphonso Davies apeleaza la serviciile tale, poti sa te simti mandru ca faci o treaba buna. Ar fi un vis sa pot sa ii tund pe Mbappe sau Neymar", a spus Alex pentru www.sport.ro.

Alex are 31 de ani si a jucat fotbal la Arad cu Balgradean si Tucudean. In 2016, a ajuns in Germania si i-a fost greu la inceput. Timp de doua luni a lucrat la posta.