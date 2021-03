A lipit afise si il cauta pe adversarul sau in TOT Bucurestiul! Se anunta RAZBOI in ring la gala lui Morosanu de pe 10 martie!

"Tancul Olteniei" a venit in Bucuresti la vanatoare! Omul care a castigat centura lui Morosanu urca din nou in ring.

Ionut Iancu e poreclit "Tancul" si a pus afise in Bucuresti in cautarea adversarului sau! Iancu se va bate pe 10 martie cu Mincu in gala "Ziua Razboinicilor"!



"Vin frecvent la Bucuresti, il caut, nu dau de el, nu stiu pe unde s-a ascuns, probabil ca ii este frica de mine. Dar il voi gasi pe 10, acolo nu mai are cum sa se ascunda, ne vom vedea in ring. Va simti gust de senile!", ameninta Iancu.