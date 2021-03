GOOOOOL PUSCAAAAAS! Titular pentru prima data dupa 3 luni, Puscas a marcat cu Blackburn! VIDEO

George Puscas s-a intors in primul 11 dupa ce a fost chinuit de pubalgie si operat in Germania!

Contra lui Blackburn, a fost titular in premiera dupa 3 luni. Puski n-a avut nevoie de prea mult timp pentru a-si face simtita prezenta in echipa. Romanul a marcat in minutul 24, dupa ce a primit o pasa excelenta de la Joao si l-a batut pe portarul Kaminski!

E primul gol pentru Puscas la Reading dupa cel din 30 octombrie, de la partida pierduta in deplasare in fata lui Coventry, 2-3.