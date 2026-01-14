Nerazzurrii lui Cristi Chivu puteau marca scorul încă din prima repriză, însă centralul Fabio Maresca a decis să anuleze un penalty acordat interior pentru o intervenție asupra lui Bonny.

Nota primită de Chivu după Inter - Lecce 1-0

Inter a marcat unicul gol al partidei abia pe final, în minutul 78, când Pio Esposito a trimis în plasă din fața porții, după o respingere a portarului advers.

În urma victoriei, Inter a ajuns la 46 de puncte și și-a consolidat poziția în vârful clasamentului, în timp ce Napoli s-a încurcat cu Parma (scor 0-0) și rămâne pe locul trei, cu 40 de puncte, la egalitate cu AC Milan, care ocupă locul doi.

Pentru victoria chinuită cu Lecce, Cristi Chivu a primit nota 6,5 din partea jurnaliștilor de la Tutto Mercato Web. Jurnaliștii italieni au remarcat faptul că Inter a început discret prima repriză, însă au ținut să scoată în evidență curajul lui Chivu de a schimba sistemul în actul secund.

”Vede o oportunitate bună de a roti jucătorii și îi lasă să se odihnească pe unii dintre oamenii săi de bază, în primul rând pe căpitanul Lautaro. Poate că elevii săi au subestimat dificultatea confruntării, însă Inter a avut o abordare moale pe toată durata primei reprize.

Repriza a doua începe mai bine, iar pentru a schimba cursul jocului nu ezită să treacă la un 3-4-3, cu trei atacanți centrali folosiți simultan. Culege roadele acestei mutări curajoase, găsind golul decisiv cu cel mai tânăr dintre cei trei, apoi închizând partida prin revenirea la un mai prudent 3-5-2. Curajul nu este niciodată ceva de la sine înțeles. Și de această dată a dat roade”, au scris italienii.

