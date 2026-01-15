Presa din Italia scrie că mijlocașul Davide Frattesi (26 de ani) are șanse mari să plece de la Milano în zilele următoare.



Davide Frattesi, dorit în Turcia



Potrivit Football Italia, vicepreședintele echipei Galatasaray, Abdullah Kavukcu, a ajuns la Milano pentru a discuta mai multe posibile achiziții. Jurnaliștii din "Cizmă" scriu că pe lista acestuia se regăsesc trei nume: Davide Frattesi (Inter), Teun Koopmeiners (Juventus / 27 de ani) și Youssouf Fofana (AC Milan / 27 de ani).



Davide Frattesi a ajuns de ceva timp pe lista neagră a lui Inter. Mijlocașul și-ar dori să plece în această lună, pentru a semna cu o echipă la care să prindă mai multe minute în teren. Pe lângă Galatasaray, jucătorul celor de la Inter se află și pe lista echipei Fenerbahce.



La finalul anului trecut, Cristi Chivu a vorbit despre situația lui Fratessi: "A jucat poate mai puțin decât se aștepta, dar nu pot spune totul, unele lucruri trebuie să rămână în vestiar.



Nu trebuie să mă justific. L-am luat pe Luis Henrique pentru acel rol și se descurcă destul de bine, deși integrarea în această echipă nu e simplă", a declarat Chivu, în cadrul unei conferințe de presă.



Cifrele lui Frattesi



Mijlocașul Davide Frattesi a fost adus de Inter de la Sassuolo, pentru 31,4 milioane de euro. În acest sezon, Cristi Chivu l-a folosit în 15 jocuri oficiale. Dar i-a oferit puține șanse în Serie A. De exemplu, Frattesi a bifat doar 12% dintre minutele disputate de Inter în actualul campionat.



În schimb, Frattesi a fost decisiv în duelul cu Venezia din Cupa Italiei. El a fost integralist în acel meci și a marcat două goluri, iar Inter s-a impus cu 5-1.



În total, Frattesi are la activ 104 meciuri oficiale în tricoul lui Inter. El și-a trecut în cont 15 goluri și 11 pase decisive. Mijlocașul mai are contract cu liderul din Serie A până în vara anului 2028, astfel că Inter și-ar dori să obțină 35 de milioane de euro în schimbul lui Frattesi.



Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a jucătorului se ridică acum la 28 de milioane de euro. Davide Frattesi este al 10-lea cel mai valoros fotbalist din lotul lui Chivu, potrivit datelor Transfermarkt.

