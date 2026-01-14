”Nerazzurrii” au întâlnit-o miercuri seară pe Lecce în etapa restantă cu numărul 16 din Serie A, primul eșalon al Italiei. La capătul celor 90 de minute, Inter s-a impus cu 1-0 și a înregistrat toate cele trei puncte.



Unicul marcator al meciului a fost Francesco Pio Esposito, care și-a trecut numele pe tabelă în minutul 78



Cristi Chivu jubilează! Cum arată clasamentul din Serie A + reacția italienilor: ”Campioana iernii”



Inter a ajuns, în consecință, la 46 de puncte în Serie A, după 20 de etape. 15 victorii, un rezultat de egalitate și patru înfrângeri a consemnat echipa din Milano până în clipa de față.



Formația dirijată de Cristi Chivu se poate bucura, cel puțin temporar, de un avans de șase puncte față de ocupanta poziției secunde, AC Milan, care are meci joi cu Como.

