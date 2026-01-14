Cristi Chivu jubilează! Cum arată clasamentul din Serie A + reacția italienilor: ”Campioana iernii”

Cristi Chivu jubilează! Cum arată clasamentul din Serie A + reacția italienilor: ”Campioana iernii” Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristan Chivu (45 de ani) face spectacol la Inter Milano.

TAGS:
cristi chivuInterLecceSerie Aclasament
Din articol

”Nerazzurrii” au întâlnit-o miercuri seară pe Lecce în etapa restantă cu numărul 16 din Serie A, primul eșalon al Italiei. La capătul celor 90 de minute, Inter s-a impus cu 1-0 și a înregistrat toate cele trei puncte.

  • Unicul marcator al meciului a fost Francesco Pio Esposito, care și-a trecut numele pe tabelă în minutul 78

Cristi Chivu jubilează! Cum arată clasamentul din Serie A + reacția italienilor: ”Campioana iernii”

Inter a ajuns, în consecință, la 46 de puncte în Serie A, după 20 de etape. 15 victorii, un rezultat de egalitate și patru înfrângeri a consemnat echipa din Milano până în clipa de față.

Formația dirijată de Cristi Chivu se poate bucura, cel puțin temporar, de un avans de șase puncte față de ocupanta poziției secunde, AC Milan, care are meci joi cu Como.

Clasamente oferite de Sofascore

Nota primită de Chivu după Inter - Lecce 1-0

Pentru victoria chinuită cu Lecce, Cristi Chivu a primit nota 6,5 din partea jurnaliștilor de la Tutto Mercato Web. Jurnaliștii italieni au remarcat faptul că Inter a început discret prima repriză, însă au ținut să scoată în evidență curajul lui Chivu de a schimba sistemul în actul secund.

”Vede o oportunitate bună de a roti jucătorii și îi lasă să se odihnească pe unii dintre oamenii săi de bază, în primul rând pe căpitanul Lautaro. Poate că elevii săi au subestimat dificultatea confruntării, însă Inter a avut o abordare moale pe toată durata primei reprize.

Repriza a doua începe mai bine, iar pentru a schimba cursul jocului nu ezită să treacă la un 3-4-3, cu trei atacanți centrali folosiți simultan. Culege roadele acestei mutări curajoase, găsind golul decisiv cu cel mai tânăr dintre cei trei, apoi închizând partida prin revenirea la un mai prudent 3-5-2. Curajul nu este niciodată ceva de la sine înțeles. Și de această dată a dat roade”, au scris italienii.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
ULTIMELE STIRI
Albacete - Real Madrid 3-2 | Rezultat șocant! Fostul golgheter de la Farul i-a îngropat pe madrileni cu o „dublă”
Albacete - Real Madrid 3-2 | Rezultat șocant! Fostul golgheter de la Farul i-a îngropat pe madrileni cu o „dublă”
Inter – Lecce 1-0 | Chivu „și-a luat” restanța pe final și continuă supremația în Serie A
Inter – Lecce 1-0 | Chivu „și-a luat” restanța pe final și continuă supremația în Serie A
Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter s-a chinuit cu Lecce: ”Abordare moale!”
Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter s-a chinuit cu Lecce: ”Abordare moale!”
Sadio Mane a câștigat duelul cu Mohamed Salah! A marcat golul victoriei din Senegal - Egipt
Sadio Mane a câștigat duelul cu Mohamed Salah! A marcat golul victoriei din Senegal - Egipt
Dan Petrescu, optimist înainte de barajul cu Turcia. Ce a avut de zis despre adversara României: ”Asta nu înseamnă că au și echipă”
Dan Petrescu, optimist înainte de barajul cu Turcia. Ce a avut de zis despre adversara României: ”Asta nu înseamnă că au și echipă”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!”

E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!”

Vor să-l deturneze din drumul spre FCSB! Oferta primită de Ofri Arad

Vor să-l deturneze din drumul spre FCSB! Oferta primită de Ofri Arad

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Se întoarce în Superliga! Triplul campion al României este așteptat la București

Se întoarce în Superliga! Triplul campion al României este așteptat la București

Dennis Man exultă! Cristi Chivu pregătește oferta pentru PSV

Dennis Man exultă! Cristi Chivu pregătește oferta pentru PSV

Elias Charalambous a confirmat: ”Suntem fericiți să-l avem înapoi”

Elias Charalambous a confirmat: ”Suntem fericiți să-l avem înapoi”



Recomandarile redactiei
Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter s-a chinuit cu Lecce: ”Abordare moale!”
Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter s-a chinuit cu Lecce: ”Abordare moale!”
Albacete - Real Madrid 3-2 | Rezultat șocant! Fostul golgheter de la Farul i-a îngropat pe madrileni cu o „dublă”
Albacete - Real Madrid 3-2 | Rezultat șocant! Fostul golgheter de la Farul i-a îngropat pe madrileni cu o „dublă”
E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!”
E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!”
Contract până în 2030 pentru Radu Drăgușin
Contract până în 2030 pentru Radu Drăgușin
Dan Petrescu, optimist înainte de barajul cu Turcia. Ce a avut de zis despre adversara României: ”Asta nu înseamnă că au și echipă”
Dan Petrescu, optimist înainte de barajul cu Turcia. Ce a avut de zis despre adversara României: ”Asta nu înseamnă că au și echipă”
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Portarul Farului Constanța s-a transferat în Serie A
Portarul Farului Constanța s-a transferat în Serie A
CITESTE SI
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce România pentru totdeauna”

stirileprotv Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce România pentru totdeauna”

Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Prima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță, din 2007, de la PRO TV. Cum arăta „Happy Hour” la debut. Imagini de arhivă

stirileprotv Prima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță, din 2007, de la PRO TV. Cum arăta „Happy Hour” la debut. Imagini de arhivă

„Adevăratul Cod al lui da Vinci”. Cercetătorii cred că au depistat ADN-ul lui Leonardo da Vinci într-un desen al acestuia

stirileprotv „Adevăratul Cod al lui da Vinci”. Cercetătorii cred că au depistat ADN-ul lui Leonardo da Vinci într-un desen al acestuia

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!