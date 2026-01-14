”Nerazzurrii” au întâlnit-o miercuri seară pe Lecce în etapa restantă cu numărul 16 din Serie A, primul eșalon al Italiei. La capătul celor 90 de minute, Inter s-a impus cu 1-0 și a înregistrat toate cele trei puncte.
- Unicul marcator al meciului a fost Francesco Pio Esposito, care și-a trecut numele pe tabelă în minutul 78
Cristi Chivu jubilează! Cum arată clasamentul din Serie A + reacția italienilor: ”Campioana iernii”
Inter a ajuns, în consecință, la 46 de puncte în Serie A, după 20 de etape. 15 victorii, un rezultat de egalitate și patru înfrângeri a consemnat echipa din Milano până în clipa de față.
Formația dirijată de Cristi Chivu se poate bucura, cel puțin temporar, de un avans de șase puncte față de ocupanta poziției secunde, AC Milan, care are meci joi cu Como.
Nota primită de Chivu după Inter - Lecce 1-0
Pentru victoria chinuită cu Lecce, Cristi Chivu a primit nota 6,5 din partea jurnaliștilor de la Tutto Mercato Web. Jurnaliștii italieni au remarcat faptul că Inter a început discret prima repriză, însă au ținut să scoată în evidență curajul lui Chivu de a schimba sistemul în actul secund.
”Vede o oportunitate bună de a roti jucătorii și îi lasă să se odihnească pe unii dintre oamenii săi de bază, în primul rând pe căpitanul Lautaro. Poate că elevii săi au subestimat dificultatea confruntării, însă Inter a avut o abordare moale pe toată durata primei reprize.
Repriza a doua începe mai bine, iar pentru a schimba cursul jocului nu ezită să treacă la un 3-4-3, cu trei atacanți centrali folosiți simultan. Culege roadele acestei mutări curajoase, găsind golul decisiv cu cel mai tânăr dintre cei trei, apoi închizând partida prin revenirea la un mai prudent 3-5-2. Curajul nu este niciodată ceva de la sine înțeles. Și de această dată a dat roade”, au scris italienii.