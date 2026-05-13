La zece zile după ce a câștigat Scudetto cu patru etape înainte de finalul campionatului, Cristi Chivu și-a trecut la Inter Milano în cont și Coppa Italia, după ce ”nerazzurrii” s-au impus cu 2-0 pe ”Stadio Olimpico” în fața lui Lazio.

Cristi Chivu, întrebat frontal după ce a câștigat Scudetto și Coppa Italia: ”O nouă eră la Inter?”

Meciul dintre Inter și Lazio a fost în direct pe VOYO și a putut fi urmărit în format LIVE BLOG atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

După meci, Cristi Chivu a evidențiat că a câștigat ambele trofee pe merit și că toți sunt mulțumiți de ce a realizat în primul an pe banca ”nerazzurrilor”.

Chivu are campionatul și cupa și ca jucător cu Inter Milano

”Inter a câștigat pe bună dreptate două trofee. Suntem cu toții mulțumiți de ceea ce am realizat, atât pentru fani, cât și pentru club. (n..r E o nouă eră?) Ne bucurăm de ceea ce am realizat anul acesta. Câștigătoarea a două trofee nu e niciodată garantată și suntem fericiți”, a spus Chivu, citat de TMW.

Inter a deschis scorul în minutul 14, în urma autogolului lui Adam Marusic. Lautaro Martinez a dus scorul la 2-0 în minutul 35, după ce a speculat o eroare în defensiva adversă.

Primele reacții după ce Cristi Chivu a câștigat Coppa Italia: ”Nu te așteptai să vezi asta”

După meci, Florin Gardoș a evidențiat la emisiunea Play On Sport că Inter a meritat pe deplin victoria

”În primele minute, Lazio s-a apărat. Am văzut ceva probleme pentru Inter la construcție, sus venea foarte mult la primire. Lazio s-a apărat foarte mult. Cred că dacă nu era acel autogol, ar fi fost un meci puțin mai dificil, dar așa, odată ce a venit golul, lucrurile s-au mai lămurit. Pe final Lazio a avut puțină posesie, dar victorie pe deplin meritată, zic eu”, a spus Florin Gardoș.

De aceeași părere a fost și Costel Pantilimon, care l-a felicitat pe antrenorul ”nerazzurrilor”

”Felicitări lui Cristi. O finală controlată total de Inter, poate exceptând ultimele 15 minute când Inter gestiona rezultatul. În rest, un Inter complet superior. Și din punctul de vederea al posesiei. Lazio a avut un sezon nefericit. Inter își dovedește supremația din acest sezon și bravo lui Cristi pentru performanțele din actuala stagiune”, a spus Costel Pantilimon la Play On Sport.