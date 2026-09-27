Foștii internaționali, componenți ai naționalei României la EURO 2008, au analizat partida cu Suedia, pierdută de „tricolori” cu 1-2, și au prefațat duelul cu Bosnia-Herțegovina.

România va juca luni seară, pe Arena Națională, contra Bosniei, în etapa a doua din Liga Națiunilor. Partida se va disputa fără spectatori, iar „tricolorii” caută prima victorie după eșecul de la Stockholm.

Bogdan Lobonț și Răzvan Raț, pronostic înainte de România - Bosnia

Pe finalul emisiunii, Andru Nenciu le-a cerut celor doi foști internaționali să ofere un pronostic pentru meciul de luni. Ambii au mizat pe victoria României, însă doar Răzvan Raț a oferit și un scor exact.

„Victorie România”, a spus Bogdan Lobonț. „1-0 pentru noi”, a completat Răzvan Raț.

România are nevoie de puncte după debutul cu stângul în actuala ediție a Ligii Națiunilor. După partida de la București, „tricolorii” vor mai întâlni Suedia, Polonia și Bosnia-Herțegovina în meciurile programate în luna octombrie și în noiembrie.