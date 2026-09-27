Adelina Ionescu, atât de aproape de medalie! Ce a făcut gimnasta la Cupa Mondială de la Paris

Adelina Ionescu (Dinamo Bucureşti) a obţinut media 13.250 în finală la sărituri, cu care s-a clasat pe locul 4. Sabrina Maneca Voinea a fost pe locul 7, cu o medie de 12.883.

În calificările de la sărituri Sabrina Maneca Voinea s-a clasat pe locul 5 (13.100), în timp ce Adelina Ionescu a ocupat locul 8 (12.775).

În finalele pe aparate de duminică va mai lua startul Mara Ceplinschi, la sol. În calificări, gimnasta tricoloră a fost pe locul 7 (12.800), scrie News.ro.