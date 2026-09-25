Răzvan Marin l-a depășit pe Cristi Chivu și a intrat în istorie: ce a reușit în România - Suedia

Suedia - România, meci din Grupa 4 din Liga B a Nations League, se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

La momentul redactării acestui articol, „tricolorii” au înscris prin Dennis Man în minutul 29, în timp ce nordicii au marcat prin Isak (20') și Gyokeres (43').

Răzvan Marin l-a depășit pe Cristi Chivu

Mijlocașul lui AEK Atena a fost titularizat de Gică Hagi în partida de la Solna contra Suediei, astfel că Răzvan Marin a bifat meciul cu numărul 76 în tricoul naționalei României.

Jucătorul de 30 de ani i-a depășit astfel pe Cristi Chivu și Rodion Cămătaru, care au câte 75 de partide pentru echipa națională și a devenit al 16-lea jucător ca număr de meciuri pentru România.

Dorinel Munteanu, are cele mai multe meciuri (134) pentru națională, iar pe doi este Gică Hagi cu 23 de partide. Gică Popescu este jucătorul care se află pe locul trei la capitolul partidelor în „galben” și are 116 meciuri.