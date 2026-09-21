În ultima etapă din Serie A, Inter Milano, echipa antrenorului român, a remizat cu AS Roma, scor 2-2.
Ce performanță! Cristi Chivu, peste Jose Mourinho
Performanță istorică pentru fotbalul românesc: Cristi Chivu l-a depășit pe Jose Mourinho într-un clasament deosebit.
Cu punctul obținut sâmbătă seară, Cristi Chivu a atins borna de 100 de puncte obținute în campionat ca antrenor al lui Inter Milano. Tehnicianul român este cel mai rapid antrenor din istoria lui Inter care atinge acest prag. Concret, Chivu a avut nevoie de cele mai puține meciuri pentru a strânge 100 de puncte în campionat.
Până în acest moment, recordul era deținut de Jose Mourinho.
Chivu a strâns până în acest moment 43 de meciuri în Serie A ca antrenor al lui Inter Milano, dintre care 31 de victorii, șapte remize și cinci înfrângeri.
”Astea sunt doar cifre, trebuie să mergem înainte”, a spus Cristi Chivu despre recordul pe care l-a doborât sâmbătă seară.
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