Barcelona, gata să spargă banca! Vedeta de 85.000.000 a lui Cristi Chivu, pe lista catalanilor

Barcelona, gata să spargă banca! Vedeta de 85.000.000 a lui Cristi Chivu, pe lista catalanilor Serie A
SPORT.RO
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Barcelona l-a avut pe listă pe unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Cristi Chivu din lotul lui Inter.

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Din articol

Echipa lui Hansi Flick are un start perfect de sezon și a reușit opt victorii din tot atâtea meciuri jucate în acest sezon.

Barcelona a fost destul de activă în această perioadă de transferuri din vară și i-a adus pe Anthony Gordon, Rodri, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, Jesse Bisiwu, Dominik Livakovic, Hamza Abdelkarim și Joao Cancelo, dar cu toate acestea catalanii și-ar fi dorit să aducă un star de nivelul lui Robert Lewandowski în centrul atacului.

Jucătorul lui Cristi Chivu a fost pe lista Barcelonei: „Ne place foarte mult”

Oficialii Barcelonei s-au reorientat în momentul în care le-a fost clar că Julian Alvarez nu va fi lăsat să plece de Atletico Madrid în fereastra de transferuri din vară.

Deco și Hansi Flick au căzut de acord să încerce aducerea lui Lautaro Martinez de la Inter. În momentul în care catalanii i-au contactat pe oficialii lui Inter, aceștia le-au explicat clar că jucătorul argentinian este netransferabil, iar directorul sportiv al Barcelonei a dezvăluit că nu s-a mai insistat pentru transferul lui Lautaro Martinez.

„Este un jucător spectaculos, un idol al lui Inter, căpitanul și o legendă a clubului. Din respect pentru el și pentru club, când ni s-a spus că nu sunt deschiși la nicio negociere, nu am mers mai departe. Noi încercăm întotdeauna să facem lucrurile corect și transparent.

De multe ori există apoi speculații în presă și așa mai departe, dar da, atunci când căutam un atacant cu caracteristicile potrivite pentru noi, Lautaro se afla pe listă. În momentul în care președinții au discutat și Interul nu era disponibilă, din respect pentru toată lumea nu am mai continuat. Nu am vorbit nici cu jucătorul, nici cu agentul său. L-am căutat și ne place foarte mult ca jucător”, a spus Deco, conform TMW.com.

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Pau Cubarsi și Lautaro Martinez/ Captură TV
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Lautaro Martinez are patru goluri și o pasă decisivă în cinci meciuri jucate în acest sezon pentru Inter, în timp ce în stagiunea trecută a fost golgheterul „nerazzurrilor” cu 22 de goluri și șase pase decisive în 41 de meciuri.

85 de milioane de euro este cota atacantului argentinian, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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