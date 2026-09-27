Kylian Mbappe a marcat golul victoriei în minutul 54, apoi a acuzat probleme la piciorul de sprijin. Federația franceză a decis să-l trimită la Madrid, iar investigațiile au exclus o accidentare gravă. Recuperarea este estimată la 10-12 zile, astfel că atacantul ar putea reveni pentru meciul lui Real Madrid cu Villarreal, programat pe 10 octombrie.

Zinedine Zidane i-a găsit înlocuitor lui Kylian Mbappe

Pentru Franța urmează două partide cu Belgia și una cu Italia, iar Zinedine Zidane trebuie să găsească o soluție pentru postul lui Mbappe. Potrivit RMC Sport, selecționerul îl va titulariza pe Desire Doue în meciul de luni cu Belgia.