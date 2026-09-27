Zinedine Zidane i-a găsit înlocuitor lui Kylian Mbappe

Zinedine Zidane i-a găsit înlocuitor lui Kylian Mbappe Nations League
SPORT.RO
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Kylian Mbappe va rata următoarele trei meciuri ale Franței, după accidentarea suferită în partida cu Turcia, câștigată de „Les Bleus” cu 1-0. 

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kylian mbappeZinedine ZidaneFrantaDesire DoueReal Madrid
Din articol

Kylian Mbappe a marcat golul victoriei în minutul 54, apoi a acuzat probleme la piciorul de sprijin. Federația franceză a decis să-l trimită la Madrid, iar investigațiile au exclus o accidentare gravă. Recuperarea este estimată la 10-12 zile, astfel că atacantul ar putea reveni pentru meciul lui Real Madrid cu Villarreal, programat pe 10 octombrie.

Zinedine Zidane i-a găsit înlocuitor lui Kylian Mbappe

Pentru Franța urmează două partide cu Belgia și una cu Italia, iar Zinedine Zidane trebuie să găsească o soluție pentru postul lui Mbappe. Potrivit RMC Sport, selecționerul îl va titulariza pe Desire Doue în meciul de luni cu Belgia.

Fotbalistul lui PSG este apreciat de stafful naționalei și reprezintă prima variantă pentru înlocuirea lui Mbappe. Bradley Barcola, Rayan Cherki și Maghnes Akliouche ar fi celelalte opțiuni luate în calcul.

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