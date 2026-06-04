Dan Șucu îi taie din salariu! Acord pentru un nou contract până în 2027

Dan Șucu îi taie din salariu! Acord pentru un nou contract până în 2027 Serie A
SPORT.RO
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Deși a avut un sezon complicat și a flirtat cu zona retrogradării, Genoa a reușit să își asigure menținerea în Serie A.

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junior messiasAC MilanGenoadan sucu
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Echipa patronată de Dan Șucu a încheiat campionatul pe locul 16, cu 10 victorii, 11 remize și 17 înfrângeri, evitând la limită emoțiile unei retrogradări care s-a decis abia în ultima etapă. Cremonese, Verona și Pisa sunt echipele care au picat în „B”.

Dan Șucu îi taie din salariu! Acord pentru un nou contract până în 2027

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Junior Messias este foarte aproape de a-și prelungi contractul cu Genoa până în vara anului 2027.

Mai mult, brazilianul ar fi acceptat și o reducere salarială pentru a continua la formația patronată de Dan Șucu.

„Done deal și confirmat! Junior Messias își va prelungi contractul cu Genoa până în 2027 și este pregătit să își reducă salariul pentru a rămâne la club”, a anunțat Nicolo Schira.

Messias a bifat 22 de apariții în sezonul recent încheiat. Brazilianul a jucat 20 de meciuri în Serie A, unde a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă, la care se adaugă alte două partide în Cupa Italiei.

Fotbalistul brazilian a ajuns la Genoa în vara lui 2023, sub formă de împrumut de la AC Milan. Un an mai târziu, clubul rossoblu l-a transferat definitiv pentru aproximativ 1,5 milioane de euro.

În vârstă de 35 de ani, Messias are în palmares și titlul de campion al Italiei câștigat alături de AC Milan în sezonul 2021/2022.

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