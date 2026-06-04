Echipa patronată de Dan Șucu a încheiat campionatul pe locul 16, cu 10 victorii, 11 remize și 17 înfrângeri, evitând la limită emoțiile unei retrogradări care s-a decis abia în ultima etapă. Cremonese, Verona și Pisa sunt echipele care au picat în „B”.

Dan Șucu îi taie din salariu! Acord pentru un nou contract până în 2027

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Junior Messias este foarte aproape de a-și prelungi contractul cu Genoa până în vara anului 2027.

Mai mult, brazilianul ar fi acceptat și o reducere salarială pentru a continua la formația patronată de Dan Șucu.

„Done deal și confirmat! Junior Messias își va prelungi contractul cu Genoa până în 2027 și este pregătit să își reducă salariul pentru a rămâne la club”, a anunțat Nicolo Schira.