Chelsea l-a înlocuit pe Cucurella cu Palestra

Xabi Alonso a devenit noul antrenor al lui Chelsea, semnând un contract valabil pe 4 ani cu formația de pe Stamford Bridge, dar se anunță schimbări și la nivel de lot. În această perioadă de mercato, Chelsea i-a transferat pe Marco Palestra (Atalanta / fundaș dreapta / 57 mil. euro), Geovany Quenda (Sporting Lisabona / extremă stânga / 50.7 mil. euro), Emmanuel Emegha (Strasbourg / atacant / 25 mil. euro), Denner (Corinthians / fundaș stânga / 10 mil. euro), Dastan Satpaev (Kairat Almaty / atacant / 2.4 mil. euro).

După împrumuturi s-au întors Nicolas Jackson (Bayern Munchen / atacant), Mike Penders (Strasbourg / portar), Tyrique George (Everton / extremă stânga), Axel Disasi (West Ham United / fundaș central), Aaron Anselmino (Strasbourg / fundaș central) și David Datro Fofana (Strasbourg / atacant). De asemenea, clubul s-a despărțit de Marc Cucurella (Real Madrid / fundaș stânga / 55 mil. euro).

Londonezii au o lungă listă de transferuri, pe care se află Xhaka, Osimhen și Mbappe

Conform informațiilor din presa sportivă, Chelsea ar mai fi interesată să-i transfere pe Folarin Balogun (AS Monaco / atacant), Granit Xhaka (Sunderland / închizător), Pep Chavarria (Rayo Vallecano / fundaș stânga), Maxence Lacroix (Crystal Palace / fundaș central), Jacobo Ramon (Como / fundaș central), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt / fundaș stânga), Gabriel Gudmundsson (Leeds United / fundaș stânga), Jonathan Rowe (Bologna / extremă stânga), Felix Nmecha (Borussia Dortmund / mijlocaș central), Maxi Araujo (Sporting Lisabona / fundaș stânga), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen / mijlocaș ofensiv), Ibrahima Cisse (Gent / atacant), Morgan Rogers (Aston Villa / mijlocaș ofensiv), Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen / fundaș central), Alex Scott (Bournemouth / mijlocaș central), Vangelis Pavlidis (Benfica / atacant), Victor Osimhen (Galatasaray / atacant) și Kylian Mbappe (Real Madrid / atacant).

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