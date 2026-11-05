Cristi Chivu i-a dat pe spate pe italieni încă o dată: „Acesta este adevăratul Inter!”

Inter s-a impus cu 3-0 în fața lui Feyenoord într-un meci din runda a patra de Champions League și a înregistrat a doua victorie din patru meciuri în faza ligii a competiției europene.

Echipa lui Cristi Chivu se află pe locul 15 în clasamentul fazei ligii și este la trei „lungimi” de primele opt locuri, care duc direct în „optimile” din Champions League.

Italienii au lăudat Interul lui Cristi Chivu: „Demonstrație de forță”

Italienii au scris despre rezultatele echipelor din Serie A din Champions League, a doua zi după măcelul produs de Como, victoria 9-1 cu Lens.

Cu toate că victoria echipei lui Cesc Fabregas a furat ochii tuturor, italienii de la TMW.com au evidențiat și prestația excelentă a formației condusă de Chivu care s-a impus clar în deplasarea din Olanda.

„'Nerazzurri' au șters derby-ul și au învins-o pe Feyenoord cu o demonstrație de forță care a servit și ca răspuns la criticile de după meci. O performanță serioasă, construită pe o abordare mentală impecabilă, o concentrare defensivă excelentă și soliditate în fața porții. Inter și-a redescoperit încrederea, personalitatea și setea. Acesta este adevăratul Inter: o echipă care, atunci când joacă așa, poate speria pe oricine”, au scris italienii.