Cristi Chivu i-a dat pe spate pe italieni încă o dată: „Acesta este adevăratul Inter!”

Cristi Chivu i-a dat pe spate pe italieni încă o dată: „Acesta este adevăratul Inter!” Serie A
SPORT.RO
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Cristi Chivu a reușit să o redreseze pe Inter și a obținut o victorie importantă în Champions League.

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Inter s-a impus cu 3-0 în fața lui Feyenoord într-un meci din runda a patra de Champions League și a înregistrat a doua victorie din patru meciuri în faza ligii a competiției europene.

Echipa lui Cristi Chivu se află pe locul 15 în clasamentul fazei ligii și este la trei „lungimi” de primele opt locuri, care duc direct în „optimile” din Champions League.

Italienii au lăudat Interul lui Cristi Chivu: „Demonstrație de forță”

Italienii au scris despre rezultatele echipelor din Serie A din Champions League, a doua zi după măcelul produs de Como, victoria 9-1 cu Lens.

Cu toate că victoria echipei lui Cesc Fabregas a furat ochii tuturor, italienii de la TMW.com au evidențiat și prestația excelentă a formației condusă de Chivu care s-a impus clar în deplasarea din Olanda.

„'Nerazzurri' au șters derby-ul și au învins-o pe Feyenoord cu o demonstrație de forță care a servit și ca răspuns la criticile de după meci. O performanță serioasă, construită pe o abordare mentală impecabilă, o concentrare defensivă excelentă și soliditate în fața porții. Inter și-a redescoperit încrederea, personalitatea și setea. Acesta este adevăratul Inter: o echipă care, atunci când joacă așa, poate speria pe oricine”, au scris italienii.

  • Ac milan inter 4
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Bogdan Lobonț: „Aici suferă Cristi Chivu”

Bogdan Lobonț a numit, din punctul său de vedere, principala problemă din tabăra Interului. „Pisica” a apreciat că „nerazzurrii” trebuie să aducă în iarnă un alt portar titular în locul lui Josep Martinez. 

„Unde cred că suferă Inter în momentul de față este la portar, cu toate că mie îmi place Martinez. Pe linia porții e fantastic. Scoate niște mingi imposibile, dar nu arată o constanță în timpul unui joc. Cred că aici suferă Cristi Chivu și mă gândesc că în iarnă o să umble puțin la ajustor și o să ajusteze această poziție. 

Am înțeles că sunt ceva discuții cu portarul de la Stuttgart de origini române, dar cred că e prematur să vedem un portar de 20 de ani la Inter, chiar și din iarnă. Am văzut că în etapa precedentă l-a folosit pe Provedel”, a declarat Bogdan Lobonț, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1. 

  • 18 goluri în 12 meciuri oficiale a încasat Josep Martinez la Inter Milano în sezonul curent.  
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