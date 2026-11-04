EXCLUSIV Bogdan Lobonț a numit marea problemă de la Inter Milano: „Aici suferă Cristi Chivu”

Bogdan Lobonț a numit marea problemă de la Inter Milano: „Aici suferă Cristi Chivu” Serie A
Alexandru Hațieganu
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Cristi Chivu a obținut un succes important în Feyenoord - Inter Milano 0-3, duel contând pentru etapa a patra din grupa unică a Ligii Campionilor.

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Bogdan LobontInter MilanoSerie Acristi chivuLiga Campionilorjosep martinez
Din articol

Anterior, „nerazzurri” au pierdut în campionat, 1-3 pe San Siro, derby-ul cu rivala AC Milan și le-au cedat primul loc în Serie A celor de la Lazio.

Bogdan Lobonț: „Aici suferă Cristi Chivu”

Bogdan Lobonț a numit, din punctul său de vedere, principala problemă din tabăra Interului. „Pisica” a apreciat că „nerazzurrii” trebuie să aducă în iarnă un alt portar titular în locul lui Josep Martinez. 

„Unde cred că suferă Inter în momentul de față este la portar, cu toate că mie îmi place Martinez. Pe linia porții e fantastic. Scoate niște mingi imposibile, dar nu arată o constanță în timpul unui joc. Cred că aici suferă Cristi Chivu și mă gândesc că în iarnă o să umble puțin la ajustor și o să ajusteze această poziție. 

Josep Martinez

  • Josep martinez
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Lobonț: „E prematur să vedem un portar de 20 de ani la Inter”

Am înțeles că sunt ceva discuții cu portarul de la Stuttgart de origini române, dar cred că e prematur să vedem un portar de 20 de ani la Inter, chiar și din iarnă. Am văzut că în etapa precedentă l-a folosit pe Provedel”, a declarat Bogdan Lobonț, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1. 

  • 18 goluri în 12 meciuri oficiale a încasat Josep Martinez la Inter Milano în sezonul curent.  
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