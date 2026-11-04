Anterior, „nerazzurri” au pierdut în campionat, 1-3 pe San Siro, derby-ul cu rivala AC Milan și le-au cedat primul loc în Serie A celor de la Lazio.

Bogdan Lobonț: „Aici suferă Cristi Chivu”

Bogdan Lobonț a numit, din punctul său de vedere, principala problemă din tabăra Interului. „Pisica” a apreciat că „nerazzurrii” trebuie să aducă în iarnă un alt portar titular în locul lui Josep Martinez.

„Unde cred că suferă Inter în momentul de față este la portar, cu toate că mie îmi place Martinez. Pe linia porții e fantastic. Scoate niște mingi imposibile, dar nu arată o constanță în timpul unui joc. Cred că aici suferă Cristi Chivu și mă gândesc că în iarnă o să umble puțin la ajustor și o să ajusteze această poziție.