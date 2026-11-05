Un antrenor din Superliga României își joacă postul! Poate fi demis după următoarea etapă

Un antrenor din Superliga României își joacă postul! Poate fi demis după următoarea etapă Superliga Minge Superliga / Foto: Imago Images
SPORT.RO
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Un antrenor din Superliga ar putea fi demis în următoarea perioadă.

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FC Voluntari are înfrângeri pe linie în Superliga României și este penultima, cu doar opt puncte, iar parcursul din ultima perioadă ar putea duce la o schimbare la nivelul staff-ului tehnic.

Florin Pârvu (51 de ani), antrenorul care a reușit promovarea cu FC Voluntari, ar putea fi înlocuit dacă nu va redresa situația în următoarea etapă din Superliga, pe care ilfovenii o vor disputa în deplasare cu Sepsi, o altă nou-promovată, scrie ProSport.

Florin Pârvu ar putea fi demis de la FC Voluntari!

Conducerea clubului ar fi nemulțumită, chiar dacă echipa nu se află într-o situație dificilă. Totuși, șefii de la Voluntari și-ar fi dorit un parcurs mai liniștitor până la finalul acestui tur de campionat, astfel că o victorie la Sfântu Gheorghe ar putea reaprinde speranțele.

După meciul din ultima etapă, pierdut cu 1-2 în fața celor de la Farul Constanța, Pârvu s-a arătat nemulțumit de faptul că elevii săi nu reușesc să-și fructifice ocaziile.

„Este frustrare, pentru că Farul nu ne-a surprins cu absolut nimic și, practic, așa s-a scris istoria meciului. Băieții trebuie să creadă în continuare și să se pregătească. Nu cred că putem avea această situație la nesfârșit. Noi avem în fiecare meci cel puțin trei-patru situații clare de a marca și nu o facem”, a spus Pârvu.

Florin Pârvu este la a doua promovare din cariera sa, după cea reușită cu Petrolul, acolo unde a antrenat în perioada 2022-2023.

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