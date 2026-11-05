Un antrenor din Superliga României își joacă postul! Poate fi demis după următoarea etapă

FC Voluntari are înfrângeri pe linie în Superliga României și este penultima, cu doar opt puncte, iar parcursul din ultima perioadă ar putea duce la o schimbare la nivelul staff-ului tehnic.

Florin Pârvu (51 de ani), antrenorul care a reușit promovarea cu FC Voluntari, ar putea fi înlocuit dacă nu va redresa situația în următoarea etapă din Superliga, pe care ilfovenii o vor disputa în deplasare cu Sepsi, o altă nou-promovată, scrie ProSport.

Florin Pârvu ar putea fi demis de la FC Voluntari!

Conducerea clubului ar fi nemulțumită, chiar dacă echipa nu se află într-o situație dificilă. Totuși, șefii de la Voluntari și-ar fi dorit un parcurs mai liniștitor până la finalul acestui tur de campionat, astfel că o victorie la Sfântu Gheorghe ar putea reaprinde speranțele.