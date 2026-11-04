Bisseck a deschis scorul în minutul 8, iar Pio Esposito a majorat avantajul nerazzurrilor în minutul 34. În repriza secundă, Piotr Zielinski a stabilit rezultatul final, în minutul 54.

Problema pe care Chivu trebuie să o rezolve

Jurnalistul Mimmo Cugini a vorbit despre situația lui Inter în emisiunea „Maracana”, găzduită de TMW. Acesta a apreciat evoluția echipei la Rotterdam, dar a atras atenția asupra diferențelor de atitudine de la un meci la altul.

„Inter a făcut un meci perfect. Am considerat mereu că singurul ei adversar în campionat este chiar ea. După ce câștigi, poți avea mai puțină foame de rezultate. În derby, fie și-a subestimat adversara, fie a avut o prestație sub nivelul obișnuit. Este o problemă pe care Chivu trebuie să o rezolve rapid. Absența lui Lautaro este un factor important pentru această echipă, mai ales din perspectiva personalității în momentele dificile”, a declarat jurnalistul.

Inter va întâlni Como duminică, 8 noiembrie, nu mai devreme de ora 19:00. Formația lui Cristi Chivu ocupă locul secund în Serie A, cu 25 de puncte, la trei lungimi în spatele liderului Lazio. Nerazzurrii au cedat prima poziție după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan.