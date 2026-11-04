Echipa pregătită de Cristi Chivu a învins-o cu 3-0 în deplasare pe Feyenoord, în a patra rundă din faza ligii UEFA Champions League, marți seară, pe ”De Kuip” în Rotterdam.

Primele două goluri au fost înscrise în prima repriză și semnate de Yann Bisseck și Pio Esposito, în timp ce Piotr Zielinski a marcat pentru 3-0 în minutul 54.

”25 la sută din echipă”. Ciprian Marica a spus ce-i lipsește lui Chivu la Inter cel mai mult

La VOYO SPORT LIVE pe VOYO SPORT 1, Ciprian Marica, fost internațional român, a vorbit despre Inter și a ținut să puncteze că echipei îi lipsește mult Lautaro Martinez.

Atacantul argentinian este accidentat la coapsă de etape bune. ultima dată a jucat împotriva lui Club Brugge din Champions League, la mijlocul lunii octombrie

”Cred că avea mare nevoie de victorie. Au început să fie dubii legate de meciurile mari, de cele din Champions League, că nu le câștigă. Din păcate, a pierdut nemeritat cu Milan. A avut șansa să egaleze, să facă 2-2, nu a reușit și Milan a câștigat.

Revenind la meciul de aseară, mi s-a părut un meci totuși echilibrat. Feyenoord a avut posesia, a avut mai multe pase. Chiar dacă scorul de pe tabelă spune că a defilat, Interul a suferit. Ce mă bucură este că jucătorii lui Cristi Chivu sunt eficienți. E foarte important când ai o ocazie să marchezi. Fotbalul e pe goluri. Hai nu din prima, dar măcar din ocazii să marchezi. Dacă nu, îți faci meciul greu.

M-am bucurat pentru Cristi că a câștigat, avea nevoie. Chiar dacă am citit în ziarele din Italia că Feyenoord nu e așa o echipă mare, că vor avea probleme cu echipele mari. Eu sper ca acest meci, această victorie, aceste puncte, să le dea încredere. Le lipsește foarte mult Lautaro! Lautaro este, cred eu, 25% din echipă”, a declarat Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.

În Serie A, grpuarea de pe ”Giuseppe Meazza” se situează pe locul doi în clasament cu 25 de puncte. ”Nerazzurrii” sunt la trei lungimi în spatele lui SS Lazio, liderul din acest moment.

Cum arată clasamentul din Champions League