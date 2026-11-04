Tehnicianul român a vorbit cu mândrie despre „secretul“ revenirii echipei sale, care a pornit în competiție cu două eșecuri, 1-2 cu Real Madrid și 3-4 cu Club Brugge.

Declarațiile lui Chivu

Inter e specialista revenirilor spectaculoase în Serie A, reușind întoarcerea scorului, în cinci din cele zece etape de până acum. Și, la cum merge echipa lui Chivu în Champions League, și aici prinde contur remontada.

Explicația ține de situația milanezilor din clasament. Acum trei săptămâni, cu 0 puncte după două runde, Inter avea perspective sumbre în Europa. Astăzi, altfel se vede totul, în Liga Campionilor, după victoriile cu Șahtior Donețk (1-0) și cu Feyenoord (3-0).

Chivu: „Am înțeles ce nu facem bine și am corectat greșelile“

Marți, Chivu s-a întors în Olanda, țara în care a făcut primii pași în fotbalul mare, ca jucător, în tricoul lui Ajax. Și, din nou, Olanda l-a primit bine pe Chivu. De această dată, ca antrenor. Pentru că, la Rotterdam, Inter a făcut spectacol, învingând Feyenoord prin golurile înscrise de Bisseck (8), Esposito (34) și Zielinski (54).

După acest succes zdrobitor, care a apropiat Inter de fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor, tehnicianul român a explicat secretul revenirii echipei sale în competiție.

„Să câștigi aici, pe acest stadion, nu e niciodată ușor. Am dovedit că suntem o echipă care poate reacționa (n.r. – în fața situațiilor dificile). Vorbim mereu între noi și încercăm să corectăm greșelile și să ne ridicăm nivelul. După primele două partide în Champions League, asta s-a întâmplat: am înțeles ce nu facem bine și am implementat acele lucruri, în mod corect“, a spus Chivu.

Acesta a făcut referire și la derby-ul pierdut în weekend cu rivala AC Milan, în Serie A, spunând că rezultatul nu trebuie să aibă un impact pe termen lung asupra Interului.

„Un derby pierdut nu poate șterge, brusc, tot ce am realizat. Avem, în continuare, un drum lung de parcurs. Avem valorile noastre, am înțeles unele lucruri și le-am implementat pe teren. Acest meci cu Feyenoord a fost un test excelent, în materie de organizare și intensitate. Am jucat un meci important pe un teren dificil. Ce am arătat, în partida cu Feyenoord, a fost demn de un club de talia Interului“, a continuat Chivu.

Chivu, optimist în privința viitorului

În continuarea discursului său, tehnicianul de 46 de ani s-a arătat convins că viitorul sună bine pentru Inter, în lumina revenirii din Champions League.

„Rezultatele pozitive îți oferă încredere și respectul de sine de care ai nevoie pe parcursul unui sezon. Acest meci cu Feyenoord ne-a ajutat enorm, în această direcție. Fotbalul te poate duce, uneori, pe niște drumuri ciudate, știm asta cu toții. Dar singura modalitate, de a reveni pe drumul cel bun, e să reacționezi, așa cum trebuie. Iar noi exact asta am făcut. Și pot să spun că echipa e pe drumul corect acum. Grupul asta e unul valoros și am arătat asta, în mod repetat“, a încheiat Chivu.