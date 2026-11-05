GALERIE FOTO Arma secretă de la Real Madrid! Dezvăluirea lui Jose Mourinho: „Este un adevărat coșmar”

Arma secretă de la Real Madrid! Dezvăluirea lui Jose Mourinho: „Este un adevărat coșmar” Liga Campionilor
SPORT.RO
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Jose Mourinho a dezvăluit jucătorul care face deferența în finalul meciurilor importante.

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Real Madrid a reușit o nouă revenire Champions League și a câștigat pe terenul lui AEK, scor 3-2, într-un meci din runda a 4-a a fazei ligii din Champions League.

Golurile madrilenilor au fost marcate de Jude Bellingham (32'), Kilian Mbappe (78') și Federico Valverde (90+2'), în timp ce grecii au înscris prin Koita (12') și Pilo (75').

Arma secretă a lui Jose Mourinho la Real Madrid: „Este un adevărat coșmar”

Jose Mourinho a vorbit despre jucătorii care fac diferența la Real Madrid, după victoria obținută în ultimele minute cu AEK Atena în Champions League.

Pe lângă omul care a decis meciul, Federico Valverde, „The Special One” a ținut să îl laude și pe Endrick.

Atacantul brazilian a intrat cu 20 de minute înainte de finalul partidei și a semănat panică în defensiva adversă.

Jose Mourinho îl consideră pe Endrick un jucător esențial pentru finalurile de meci și pare să fie „arma secretă” a lui Real Madrid.

„Crede-mă, este un adevărat coșmar pentru orice fundaș să-l apere pe Endrick în minutul 70, după ce a alergat tot meciul și are picioarele deja obosite!”, a spus Jose Mourinho după victoria din Champions League cu AEK Atena.

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Endrick a fost decisiv și în revenirea cu AS Roma din Champions League, când a marcat golul egalizator din victoria cu 4-3 a lui Real Madrid.

Brazilianul de 20 de ani are un gol și o pasă decisivă în cele șase meciuri jucate pentru Real Madrid în sezonul actual.

Endrick este cotat la 40 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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