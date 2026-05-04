Primul politician care l-a felicitat pe Chivu: „Confirmarea că românii pot performa la cel mai înalt nivel!“

Și, ca o ironie a sorții, acest rezultat valoros a venit la foarte scurt timp după ce l-am pierdut pe Mircea Lucescu, cel mai bun antrenor din istoria României. Dar sunt deja semne că putem avea un alt tehnician la fel de valoros și cu performanțe la fel de mari, în persoana lui Cristi Chivu.

Triumful Interului în Serie A cu Cristi Chivu (45 de ani) pe bancă reprezintă o victorie și pentru fotbalul românesc.

Deocamdată, începutul e foarte promițător, în cazul lui Chivu. Pentru că, în primul său sezon la Inter, fostul internațional a câștigat titlul în Serie A de o manieră impresionantă. Iar acest succes a făcut înconjurul lumii, fiind știrea ultimelor ore. De aici, și reacția premierului Ilie Bolojan.

„Duminică seara, Cristian Chivu a devenit primul antrenor de fotbal român care câştigă Campionatul Italiei. Sunt noi confirmări că românii pot performa la cel mai înalt nivel prin seriozitate, pasiune şi profesionalism. Hai România!“, a transmis Ilie Bolojan.