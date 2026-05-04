Eticheta pusă pe Chivu, spectaculoasă: „Așa îi putem spune de acum“

Vorbim despre niște coloși, precum Antonio Conte (Napoli), Massimiliano Allegri (AC Milan), Luciano Spalletti (Juventus) și Cesc Fàbregas (Como). Excluzând cazul lui Fàbregas (38 de ani), un antrenor și mai tânăr decât Chivu, în rest românul a învins niște colegi de breaslă cu o experiență mult mai mare. Probabil, și de asta, în vara anului trecut, Inter era o echipă exclusă din lupta pentru titlu, după cum Sport.ro a arătat aici.

Ca să ne dăm seama și mai bine ce înseamnă titlul cucerit de Inter în Serie A, trebuie să reamintim cine sunt antrenorii echipelor din Top 5 pe care Chivu (45 de ani) tocmai i-a surclasat.

Primul politician care l-a felicitat pe Chivu: „Confirmarea că românii pot performa la cel mai înalt nivel!“

Site-ul Interului, la picioarele lui Chivu: „Profesorul care știe exact ce înseamnă acest club“

La scurt timp după ce formația milaneză a devenit campioană, în urma succesului de duminică în fața celor de la Parma (2-0), site-ul Interului a publicat un amplu articol dedicat „arhitectului“ din spatele acestei performanțe.

„Povestea lui Chivu e unică, una despre pasiune și sacrificiu. Victoria de acum, în Serie A, e strict legată de numele acestui antrenor român, care s-a dovedit a fi omul perfect pentru un lot în căutarea reabilitării. În momentul numirii sale, Chivu s-a prezentat folosind următoarele cuvinte: mândrie, loialitate și Interismo. Prin ele, a pus fundația necesară unui nou început. Pe această fundație, a construit un sezon minunat. Pentru Inter, Chivu a devenit profesorul ideal, un maestru care înțelege perfect ce înseamnă acest club“, a scris site-ul grupării milaneze.

„Chivu, campion în trei <<vieți>>“

Mai departe, sursa citată a subliniat marea performanță a lui Chivu: campion cu Inter ca jucător, ca antrenor cu echipa sub 23 de ani și acum și cu prima echipă!

„Chivu a devenit doar al doilea antrenor din istoria Interului, care a luat titlul, atât cu formația Primavera, cât și cu echipa de seniori. Și, având în vedere că fostul fundaș a fost campion cu Inter și ca jucător, putem spune că el a cucerit titlul în toate cele trei <<vieți>> pe care le-a avut la Inter. Din acest punct de vedere, Chivu e unic în istoria clubului. O performanță posibilă doar pentru cineva care a înțeles cu adevărat ce înseamnă Inter“, a concluzionat site-ul Interului.