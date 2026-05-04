Eticheta pusă pe Chivu, spectaculoasă: „Așa îi putem spune de acum“

Eticheta pusă pe Chivu, spectaculoasă: „Așa îi putem spune de acum“ Serie A
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tânărul tehnician român a intrat în clubul select al celor mai buni antrenori din Italia, la ora actuală.

TAGS:
cristi chivuCristian ChivuchivuInter Milano
Din articol

Ca să ne dăm seama și mai bine ce înseamnă titlul cucerit de Inter în Serie A, trebuie să reamintim cine sunt antrenorii echipelor din Top 5 pe care Chivu (45 de ani) tocmai i-a surclasat.

Vorbim despre niște coloși, precum Antonio Conte (Napoli), Massimiliano Allegri (AC Milan), Luciano Spalletti (Juventus) și Cesc Fàbregas (Como). Excluzând cazul lui Fàbregas (38 de ani), un antrenor și mai tânăr decât Chivu, în rest românul a învins niște colegi de breaslă cu o experiență mult mai mare. Probabil, și de asta, în vara anului trecut, Inter era o echipă exclusă din lupta pentru titlu, după cum Sport.ro a arătat aici.

Chivu, campion cu Inter și ca antrenor

  • Cristi chivu bucurie inter titlu 21
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Site-ul Interului, la picioarele lui Chivu: „Profesorul care știe exact ce înseamnă acest club“

La scurt timp după ce formația milaneză a devenit campioană, în urma succesului de duminică în fața celor de la Parma (2-0), site-ul Interului a publicat un amplu articol dedicat „arhitectului“ din spatele acestei performanțe.

Povestea lui Chivu e unică, una despre pasiune și sacrificiu. Victoria de acum, în Serie A, e strict legată de numele acestui antrenor român, care s-a dovedit a fi omul perfect pentru un lot în căutarea reabilitării. În momentul numirii sale, Chivu s-a prezentat folosind următoarele cuvinte: mândrie, loialitate și Interismo. Prin ele, a pus fundația necesară unui nou început. Pe această fundație, a construit un sezon minunat. Pentru Inter, Chivu a devenit profesorul ideal, un maestru care înțelege perfect ce înseamnă acest club“, a scris site-ul grupării milaneze.

„Chivu, campion în trei <<vieți>>“

Mai departe, sursa citată a subliniat marea performanță a lui Chivu: campion cu Inter ca jucător, ca antrenor cu echipa sub 23 de ani și acum și cu prima echipă!

Chivu a devenit doar al doilea antrenor din istoria Interului, care a luat titlul, atât cu formația Primavera, cât și cu echipa de seniori. Și, având în vedere că fostul fundaș a fost campion cu Inter și ca jucător, putem spune că el a cucerit titlul în toate cele trei <<vieți>> pe care le-a avut la Inter. Din acest punct de vedere, Chivu e unic în istoria clubului. O performanță posibilă doar pentru cineva care a înțeles cu adevărat ce înseamnă Inter“, a concluzionat site-ul Interului.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Clasă! Chivu a câștigat cu șase cuvinte războiul psihologic cu Antonio ”Il Lamentoso” Conte
Clasă! Chivu a câștigat cu șase cuvinte războiul psihologic cu Antonio ”Il Lamentoso” Conte
Secretul lui Chivu: „Asta a făcut diferența, deși rivalele erau mai puternice pe hârtie“
Secretul lui Chivu: „Asta a făcut diferența, deși rivalele erau mai puternice pe hârtie“
”Mulți spuneau că nu este potrivit!” Directorul sportiv al lui Inter a anunțat strategia pentru Chivu după titlul câștigat de Inter
”Mulți spuneau că nu este potrivit!” Directorul sportiv al lui Inter a anunțat strategia pentru Chivu după titlul câștigat de Inter
ULTIMELE STIRI
Cristi Chivu, mesaj pentru contestatari și pentru Inzaghi după ce Inter a cucerit ”Scudetto”: ”N-ar trebui să-mi consum energia!”
Cristi Chivu, mesaj pentru contestatari și pentru Inzaghi după ce Inter a cucerit ”Scudetto”: ”N-ar trebui să-mi consum energia!”
Primul politician care l-a felicitat pe Chivu: „Confirmarea că românii pot performa la cel mai înalt nivel!“
Primul politician care l-a felicitat pe Chivu: „Confirmarea că românii pot performa la cel mai înalt nivel!“
Prințul care l-a umplut pe Rădoi de bani a dat verdictul: „Grea întrebare, dar...“
Prințul care l-a umplut pe Rădoi de bani a dat verdictul: „Grea întrebare, dar...“
”Un cuib de viespi!” Florin Prunea, dezvăluiri incendiare după scandalul de arbitraj din Universitatea Craiova - Dinamo
”Un cuib de viespi!” Florin Prunea, dezvăluiri incendiare după scandalul de arbitraj din Universitatea Craiova - Dinamo
Andrei Nicolescu a ”tunat” după Universitatea Craiova - Dinamo 2-1: ”E un lucru greu de schimbat”
Andrei Nicolescu a ”tunat” după Universitatea Craiova - Dinamo 2-1: ”E un lucru greu de schimbat”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!

Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!

Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”

Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”

Lautaro Martinez a venit la interviu și a spus tot despre Cristi Chivu, după titlul cucerit cu Inter

Lautaro Martinez a venit la interviu și a spus tot despre Cristi Chivu, după titlul cucerit cu Inter

Imagini pentru istorie: 75.000 de fani i-au scandat numele lui Cristi Chivu! Gestul făcut de antrenor în fața peluzei

Imagini pentru istorie: 75.000 de fani i-au scandat numele lui Cristi Chivu! Gestul făcut de antrenor în fața peluzei

Reacția lui Cristi Chivu după ce a devenit campion în Italia și ca antrenor: "Nu vreau să fiu ipocrit, dar..."

Reacția lui Cristi Chivu după ce a devenit campion în Italia și ca antrenor: "Nu vreau să fiu ipocrit, dar..."

Au aflat ce antrenor poate ajunge la FCSB: "Mutare șoc!"

Au aflat ce antrenor poate ajunge la FCSB: "Mutare șoc!"



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu, mesaj pentru contestatari și pentru Inzaghi după ce Inter a cucerit ”Scudetto”: ”N-ar trebui să-mi consum energia!”
Cristi Chivu, mesaj pentru contestatari și pentru Inzaghi după ce Inter a cucerit ”Scudetto”: ”N-ar trebui să-mi consum energia!”
”Un cuib de viespi!” Florin Prunea, dezvăluiri incendiare după scandalul de arbitraj din Universitatea Craiova - Dinamo
”Un cuib de viespi!” Florin Prunea, dezvăluiri incendiare după scandalul de arbitraj din Universitatea Craiova - Dinamo
Clasă! Chivu a câștigat cu șase cuvinte războiul psihologic cu Antonio ”Il Lamentoso” Conte
Clasă! Chivu a câștigat cu șase cuvinte războiul psihologic cu Antonio ”Il Lamentoso” Conte
Prințul care l-a umplut pe Rădoi de bani a dat verdictul: „Grea întrebare, dar...“
Prințul care l-a umplut pe Rădoi de bani a dat verdictul: „Grea întrebare, dar...“
Andrei Nicolescu a ”tunat” după Universitatea Craiova - Dinamo 2-1: ”E un lucru greu de schimbat”
Andrei Nicolescu a ”tunat” după Universitatea Craiova - Dinamo 2-1: ”E un lucru greu de schimbat”
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Anunt bomba! Cristi Chivu, ofertat de o echipa din Romania! Ce s-a intamplat si ce spune impresarul fostului fotbalist
Anunt bomba! Cristi Chivu, ofertat de o echipa din Romania! Ce s-a intamplat si ce spune impresarul fostului fotbalist
Giovanni Becali a DEZVALUIT tot! De ce s-a retras Chivu din fotbalul romanesc! "S-a dus mai la fund!"
Giovanni Becali a DEZVALUIT tot! De ce s-a retras Chivu din fotbalul romanesc! "S-a dus mai la fund!"
CITESTE SI
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

ANAF intensifică inspecțiile fiscale la persoane fizice. "Păstrați bonurile și facturile!"

stirileprotv ANAF intensifică inspecțiile fiscale la persoane fizice. "Păstrați bonurile și facturile!"

Partidul care s-a răzgândit și nu mai votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o

stirileprotv Partidul care s-a răzgândit și nu mai votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!