După victoria cu Parma, scor 2-0, nerazzurrii au ajuns la un avans de 12 puncte în fața lui Napoli, echipa de pe locul doi, cu doar trei runde rămase din campionat.

Cristi Chivu: ”Nu ar trebui să-mi consum energia pe ceea ce spun oamenii despre mine!”

În ciuda a multor contestatari care au susținut că antrenorul român nu are destulă experiență pentru a face față unui vestiar precum cel al lui Inter, Cristi Chivu a demonstrat contrariul și a cucerit titlul la primul său sezon complet ca antrenor principal al unei echipe de seniori.

Întrebat despre începutul său la Inter, Chivu a transmis că nu a fost niciodată interesat de ce s-a scris despre el și a încercat, în schimb, să își facă treaba cât mai bine. Chivu a explicat însă că o parte importantă din succesul lui Inter i se datorează și lui Simone Inzaghi, fostul antrenor al nerazzurrilor.

”Nu ar trebui să-mi consum energia pe ceea ce spun oamenii despre mine. Știu ce am de făcut, știu unde am ajuns și ce pot oferi. Am încercat să dau tot ce am mai bun, aplicând ceea ce am învățat ca jucător, în cei șase ani petrecuți la academia de tineret și în cele trei luni la Parma, conștient că într-un vestiar precum cel al lui Inter totul se schimbă, că trebuie să motivezi și să faci anumite lucruri.

Am avut norocul să găsesc un grup minunat de băieți, care au muncit bine ani la rând, care au avut antrenori ce au realizat foarte mult și datorită cărora s-a obținut tot ceea ce s-a construit de-a lungul anilor. Ei și-au asumat responsabilitatea, în ciuda dificultăților și a lucrurilor prin care au trecut anul trecut, încercând să rămână competitivi: nouă luni sunt un maraton, trebuie să aduni mai multe puncte decât ceilalți și să dezvolți acea constanță care îți permite să visezi”, a spus Cristi Chivu, conform TuttoMercatoWeb.