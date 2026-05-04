Cristi Chivu i-a lăsat ”mască” pe toți cu gestul său, la conferința de presă, după ce a devenit campion

Antrenorul român a reușit o performanță fantastică în primul său an pe banca lui Inter Milano. Este primul tehnician din țara noastră care reușește să câștige un titlu de campion în primele cinci ligi ale Europei.

Cristi Chivu a făcut un gest inedit la conferința de presă de după meciul care l-a făcut, pentru prima oară, campion ca antrenor. Nu s-a așezat pe scaunul din sală și a anunțat, la microfon, că nu va răspunde el la întrebările adresate de jurnaliști, ci staff-ul său.

La conferința de presă, Chivu a făcut un gest cu care i-a lăsat ”mască” pe toți

Cu acest gest, antrenorul român a vrut să-și arate recunoștința față de munca depusă de cei care lucrează alături de el la Inter Milano.

„În seara aceasta este corect ca stafful să vorbească în numele meu. Vă mulțumesc pentru că ați înțeles momentul și că este și datorită lor, iar de aceea vreau să-i aplaud pentru că merită. Mulțumesc”, a spus Chivu, moment în care a părăsit sala în aplauzele jurnaliștilor de pe ”Meazza”, relatează GSP.ro.

Apoi au urmat răspunsuri din partea ”secundului” Aleksandar Kolarov. Au mai vorbit Angelo Palombo (responsabilul cu fazele fixe) și Stefano Rapetti, preparatorul fizic, iar în spatele acestora au stat Mario Cecchi (secund), Maurizi Fanchini (preparator fizic), respectiv Gianluca Spinelli și Paolo Orlandoni (antrenori de portari).