Cristi Chivu i-a lăsat ”mască” pe toți cu gestul său, la conferința de presă, după ce a devenit campion

Inevitabilul s-a produs. Cristi Chivu (45 de ani) este campion în Italia cu Inter Milano, după 2-0 cu Parma în ultima etapă din Serie A.

Antrenorul român a reușit o performanță fantastică în primul său an pe banca lui Inter Milano. Este primul tehnician din țara noastră care reușește să câștige un titlu de campion în primele cinci ligi ale Europei.

Cristi Chivu a făcut un gest inedit la conferința de presă de după meciul care l-a făcut, pentru prima oară, campion ca antrenor. Nu s-a așezat pe scaunul din sală și a anunțat, la microfon, că nu va răspunde el la întrebările adresate de jurnaliști, ci staff-ul său.

Cu acest gest, antrenorul român a vrut să-și arate recunoștința față de munca depusă de cei care lucrează alături de el la Inter Milano.

„În seara aceasta este corect ca stafful să vorbească în numele meu. Vă mulțumesc pentru că ați înțeles momentul și că este și datorită lor, iar de aceea vreau să-i aplaud pentru că merită. Mulțumesc”, a spus Chivu, moment în care a părăsit sala în aplauzele jurnaliștilor de pe ”Meazza”, relatează GSP.ro.

Apoi au urmat răspunsuri din partea ”secundului” Aleksandar Kolarov. Au mai vorbit Angelo Palombo (responsabilul cu fazele fixe) și Stefano Rapetti, preparatorul fizic, iar în spatele acestora au stat Mario Cecchi (secund), Maurizi Fanchini (preparator fizic), respectiv Gianluca Spinelli și Paolo Orlandoni (antrenori de portari).

Când se schimbă antrenorul, întotdeauna se simte un suflu nou. Nu știu ce să spun. Noi, împreună cu Chivu, am încercat să lucrăm bine, să propunem câteva lucruri noi și fără a renunța la nimic, adăugând însă câteva idei proprii despre cum să interpretăm jocul.

Pot spune doar că, încă de la primul meci pe care l-am jucat, am crezut că va veni o zi ca asta. În numele meu, dar și în numele celorlalți, pot spune că suntem extrem de fericiți. Nu știu care a fost meciul decisiv, noi credem într-un parcurs. Un meci câștigat sau pierdut nu ne schimbă viziunea asupra modului în care echipa trebuie să joace”, a spus Kolarov, conform sursei citate anterior.

Champions League, ”pata” pe sezonul fantastic al lui Inter

La primul său sezon plin ca antrenor în Serie A, Cristi Chivu a reușit performanța de a cuceri titlul la pas contra rivalelor Napoli, AC Milan sau Juventus. Inter are de departe cel mai bun atac, nu mai puțin de 82 de goluri marcate în 35 de etape.

Singura pată din acest sezon al lui Inter este reprezentată de eliminarea din Champions League încă din faza play-off-ului pentru optimi, după 2-5 la general contra norvegienilor de la Bodo/Glimt.

