Inter i-a adresat numeroase cuvinte frumoase lui Mircea Lucescu, după ce Spitalul Universitar a confirmat decesul acestuia.

Cum l-a descris Inter pe Mircea Lucescu

"FC Internazionale Milano și întreaga lume Nerazzurri se reunesc pentru a deplânge dispariția lui Mircea Lucescu, transmițând sincere condoleanțe celor dragi.

Născut la București pe 29 iulie 1945, Lucescu a fost unul dintre cei mai respectați și autoritari antrenori din fotbalul internațional, lăsând o amprentă de durată oriunde a activat, datorită viziunii sale, carismei și înțelegerii extraordinare a jocului.

Ajuns la Inter în decembrie 1998, a condus echipa într-o campanie europeană remarcabilă, ducând Nerazzurri dincolo de faza grupelor din UEFA Champions League până în sferturile de finală, unde parcursul s-a încheiat împotriva lui Manchester United, echipă care avea să câștige competiția în acel sezon. În total, Lucescu a antrenat Inter în 22 de meciuri.

Perioada sa la Inter reprezintă un capitol important dintr-o carieră lungă și de mare succes: a câștigat 37 de trofee ca antrenor, performanță care îl plasează printre cei mai titrați manageri din istoria fotbalului mondial.

Un antrenor de mare integritate și profesionalism, Mircea Lucescu a întruchipat eleganța, cunoașterea și pasiunea, lăsând în urmă o moștenire durabilă în lumea fotbalului", se arată în comunicatul postat de Inter.

Mircea Lucescu, cifrele unei cariere impresionante

"Il Luce" a avut o carieră uriașă de antrenor. A debutat ca jucător-antrenor la Corvinul Hunedoara în iulie 1978. A fost selecționerul României cinci ani, din noiembrie 1981, până în octombrie 1986.

Ulterior, a stat pe banca tehnică a celor de la Dinamo (1985-1990), Pisa (1990-1991), Brescia (1991-1996), Reggiana (1996), Rapid (1997-1998, 1999-2000), Inter (1999), Galatasaray (2000-2002), Beșitkaș (2002-2004), Șahtior (2004-2016), Zenit (2016-2018), Turcia (2017-2019) și Dinamo Kiev (2020-2023).

La Șahtior Donețk a strâns cele mai multe meciuri: 573. Mircea Lucescu a înregistrat la echipa din primul eșalon al Ucrainei 397 de victorii, 85 de rezultate de egalitate și 91 de înfrângeri, obținând 2.23 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Cu 35 de trofee majore cucerite în cariera sa de antrenor, Mircea Lucescu a ajuns până pe locul al treilea în clasamentul tehnicienilor cu cele mai multe competiții câștigate în istoria fotbalului. Sir Alex Ferguson (49 de trofee) și Pep Guardiola (40) ocupă primele două poziții.