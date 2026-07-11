Emoții la vizita medicală. Transferul lui Anan Khalaili la Inter Milano, amânat temporar

Institutul de Medicină Sportivă al CONI a blocat momentan legitimarea lui Anan Khalaili (21 de ani). În urma vizitei medicale de rutină efectuate vineri, specialiștii italieni au cerut noi teste specifice, care urmează să fie realizate între luni și marți.

Până la finalizarea acestor verificări, Inter nu poate înregistra jucătorul. Potrivit postului de televiziune israelian Sport 5, forul medical a cerut ca fotbalistul să efectueze o nouă ecocardiogramă.