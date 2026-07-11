Emoții la vizita medicală. Transferul lui Anan Khalaili la Inter Milano, amânat temporar

Emoții la vizita medicală. Transferul lui Anan Khalaili la Inter Milano, amânat temporar Fotbal extern
SPORT.RO
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Mutarea extremei israeliene la echipa milaneză este pe pauză. Medicii au solicitat investigații suplimentare, astfel că oficializarea transferului întârzie.

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Institutul de Medicină Sportivă al CONI a blocat momentan legitimarea lui Anan Khalaili (21 de ani). În urma vizitei medicale de rutină efectuate vineri, specialiștii italieni au cerut noi teste specifice, care urmează să fie realizate între luni și marți.

Până la finalizarea acestor verificări, Inter nu poate înregistra jucătorul. Potrivit postului de televiziune israelian Sport 5, forul medical a cerut ca fotbalistul să efectueze o nouă ecocardiogramă.

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Detaliile financiare ale mutării pe Giuseppe Meazza

În ciuda acestui obstacol neprevăzut, anturajul fotbalistului a transmis că jucătorul este liniștit și are încredere că situația se va rezolva favorabil la începutul săptămânii. Inter Milano monitorizează atent situația și va lua o decizie definitivă doar după primirea și analizarea noilor rezultate medicale.

Clubul italian a ajuns deja la un acord cu belgienii de la Union Saint-Gilloise, în urma unor negocieri care au durat câteva săptămâni. Suma de transfer agreată se ridică la 25 de milioane de euro, la care se pot adăuga diverse bonusuri de performanță. Fotbalistul de bandă dreaptă, care are în prezent o cotă de piață de 23 de milioane de euro, are pregătit un contract pe cinci sezoane, valabil până în 2031, cu o remunerație anuală de 2,2 milioane de euro.

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