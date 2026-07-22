Primul amical estival pentru Inter Milano și Cristian Chivu s-a disputat în această dimineață.

La Donaueschingen, în Germania, în fața amatorilor de la SV Aasen, băieții lui Chivu s-au impus cu 16-0!

Francesco Pio Esposito (5 goluri), Luka Topalovic (3 goluri), Davide Frattesi (2 goluri), Andy Diouf (2 goluri), Jamal Iddrissou (2 goluri), Federico Dimarco și Mattia Mosconi au fost marcatorii campioanei en-titre din Serie A.

Inter Milano - SV Aasen 16-0

”Primul meci din perioada de pregătire a echipei nerazzurre și prima victorie convingătoare: campionii Italiei au intrat pe teren împotriva echipei SV Aasen, o formație din Baden-Württemberg care evoluează în liga a șasea a fotbalului german.

Un prim test pentru a evalua forma jucătorilor nerazzurri după aceste prime zile petrecute la cantonamentul de la Donaueschingen: meciul amical s-a încheiat cu scorul de 16-0 în favoarea lui Inter.

Cel mai bun marcator al meciului a fost Pio Esposito, cu cinci goluri, la care se adaugă tripla lui Luka Topalovic, dublele lui Davide Frattesi, Andy Diouf și Jamal Iddrissou, precum și golurile lui Mattia Mosconi și Federico Dimarco”, a notat site-ul oficial al grupării milaneze.

Inter Milano (3-5-2): 12 Di Gennaro (1 Martinez 46'); 28 Pavard (31 Bisseck 46'), 21 Asllani (46 Bovio 46'), 95 Bastoni (30 Carlos Augusto 46'); 11 Luis Henrique (17 Diouf 46'), 16 Frattesi (5 Stankovic 46'), 7 Zielinski (23 Barella 46'), 24 Akinsanmiro (22 Mkhitaryan 46'), 54 Marello (53 Lavelli 24' (32 Dimarco 46')); 48 Mosconi (94 Esposito 46'), 58 Topalovic (52 Iddrissou 46'). Rezerve: 60 Farronato, 56 Maye

Antrenor: Cristian Chivu