VIDEO Cristi Chivu râde! Inter Milano, scor monstru în primul amical al verii: ce jucător a dat 5 goluri

Cristi Chivu râde! Inter Milano, scor monstru în primul amical al verii: ce jucător a dat 5 goluri Serie A
SPORT.RO
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Un nou sezon pentru tehnicianul român campion în Serie A.

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Primul amical estival pentru Inter Milano și Cristian Chivu s-a disputat în această dimineață.

La Donaueschingen, în Germania, în fața amatorilor de la SV Aasen, băieții lui Chivu s-au impus cu 16-0!

Francesco Pio Esposito (5 goluri), Luka Topalovic (3 goluri), Davide Frattesi (2 goluri), Andy Diouf (2 goluri), Jamal Iddrissou (2 goluri), Federico Dimarco și Mattia Mosconi au fost marcatorii campioanei en-titre din Serie A.

Inter Milano - SV Aasen 16-0

”Primul meci din perioada de pregătire a echipei nerazzurre și prima victorie convingătoare: campionii Italiei au intrat pe teren împotriva echipei SV Aasen, o formație din Baden-Württemberg care evoluează în liga a șasea a fotbalului german. 

Un prim test pentru a evalua forma jucătorilor nerazzurri după aceste prime zile petrecute la cantonamentul de la Donaueschingen: meciul amical s-a încheiat cu scorul de 16-0 în favoarea lui Inter. 

Cel mai bun marcator al meciului a fost Pio Esposito, cu cinci goluri, la care se adaugă tripla lui Luka Topalovic, dublele lui Davide Frattesi, Andy Diouf și Jamal Iddrissou, precum și golurile lui Mattia Mosconi și Federico Dimarco”, a notat site-ul oficial al grupării milaneze.

Inter Milano (3-5-2): 12 Di Gennaro (1 Martinez 46'); 28 Pavard (31 Bisseck 46'), 21 Asllani (46 Bovio 46'), 95 Bastoni (30 Carlos Augusto 46'); 11 Luis Henrique (17 Diouf 46'), 16 Frattesi (5 Stankovic 46'), 7 Zielinski (23 Barella 46'), 24 Akinsanmiro (22 Mkhitaryan 46'), 54 Marello (53 Lavelli 24' (32 Dimarco 46')); 48 Mosconi (94 Esposito 46'), 58 Topalovic (52 Iddrissou 46'). Rezerve: 60 Farronato, 56 Maye

Antrenor: Cristian Chivu

Fabrizio Romano a făcut anunțul despre Romero! Ce se întâmplă cu transferul la Inter

Cristian Romero (28 de ani) se află la Tottenham din 2022.

Cotat la 45 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Romero a terminat cu Tottenham pe locul 17 în Premier League, eșalonul de elită al Angliei care poate fi urmărit în exclusivitate în România doar pe VOYO.

Căpitanul londonezilor a fost prezent și la Cupa Mondială 2026 alături de finalista Argentina. A jucat în aproape fiecare meci, în afară de cel cu Iordania din faza grupelor (3-1).

După vacanță, se pare că Romero nu se va întoarce la Londra. Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a explicat pe rețelele social media că stoperul cu certitudine va pleca de la Tottenham.

Inter Milano este una dintre echipele care-l vor pe Romero. ”Se lucrează la o posibilă tranzacție, negocierile directe cu jucătorul vor urma în curând”, a punctat Fabrizio Romano.

Și FC Barcelona ia în considerare un transfer al lui Romero, dar doar în cazul în care va rămâne fără fundași centrali

Cristian Romero pleacă de la Tottenham după 156 de apariții în toate competițiile, 13 goluri și șapte pase decisive bifate în 13.000 de minute petrecute în echipamentul clubului londonez.

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