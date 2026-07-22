Chelsea, de neoprit în mercato! După transferul record pune banii pe masă și pentru starul lui City

Chelsea vrea să-l transfere pe John Stones, plecat de la Manchester City

Chelsea este interesată să-l transfere pe fundaşul englez John Stones, al cărui contract cu Manchester City a expirat în iunie, alăturându-se lui Inter Milano care are de asemenea planuri pentru internaţionalul englez, scrie BBC, potrivit Agerpres.

Stones a jucat în 295 de meciuri pentru City, după ce a venit de la Everton pentru 47,5 milioane de lire sterline în 2016.

El a ajutat clubul să câştige şase titluri în Premier League, Liga Campionilor, două Cupe ale Angliei, cinci Cupe ale Ligii engleze, trei Supercupe ale Angliei, Cupa Mondială a Cluburilor şi Supercupa UEFA.

Fostul fundaş al lui Barnsley are, de asemenea, 93 de selecţii internaţionale şi a făcut parte din echipa Angliei care a terminat pe locul trei la Cupa Mondială din SUA, Mexic şi Canada.