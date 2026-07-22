Chelsea, de neoprit în mercato! După transferul record pune banii pe masă și pentru starul lui City

Chelsea, de neoprit în mercato! După transferul record pune banii pe masă și pentru starul lui City Premier League
SPORT.RO
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Chelsea a cheltuit deja peste 250 de milioane de euro în această fereastră de mercato, iar londonezii pregătesc și alte mutări în următoarele săptămâni.

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John StonesChelseaPremier LeagueManchester CityInter Milano
Din articol

Chelsea vrea să-l transfere pe John Stones, plecat de la Manchester City

Chelsea este interesată să-l transfere pe fundaşul englez John Stones, al cărui contract cu Manchester City a expirat în iunie, alăturându-se lui Inter Milano care are de asemenea planuri pentru internaţionalul englez, scrie BBC, potrivit Agerpres.

Stones a jucat în 295 de meciuri pentru City, după ce a venit de la Everton pentru 47,5 milioane de lire sterline în 2016.

El a ajutat clubul să câştige şase titluri în Premier League, Liga Campionilor, două Cupe ale Angliei, cinci Cupe ale Ligii engleze, trei Supercupe ale Angliei, Cupa Mondială a Cluburilor şi Supercupa UEFA.

Fostul fundaş al lui Barnsley are, de asemenea, 93 de selecţii internaţionale şi a făcut parte din echipa Angliei care a terminat pe locul trei la Cupa Mondială din SUA, Mexic şi Canada.

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Și Interul lui Chivu îl vrea pe Stones

Linia defensivă a lui Inter a suferit schimbări semnificative în timpul verii. Francesco Acerbi, Matteo Darmian şi Stefan de Vrij au plecat cu toţii pe 30 iunie din motive diferite, lăsându-l pe antrenorul român Cristian Chivu cu mai puţini fundaşi centrali experimentaţi.

Opţiunile defensive actuale îi includ pe Yann Bisseck, Manuel Akanji, Carlos Augusto şi Benjamin Pavard, care s-au întors după ce Marseille a decis să nu îşi activeze opţiunea de cumpărare.

Stones, 32 de ani, este considerat o alegere tactică ideală pentru sistemul lui Chivu, datorită calmului său în posesia mingii, capacităţii de a juca din apărare şi experienţei la cel mai înalt nivel. Inter crede că englezul s-ar putea adapta rapid, la fel cum a făcut Akanji după ce a sosit vara trecută.

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