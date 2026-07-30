Antonio Folha, antrenorul echipei CFR Cluj, a reacționat după ce clubul din Gruia s-a calificat în turul 3 preliminar de Conference League și mai are patru meciuri în care trebuie să se impună pentru a pătrunde în faza principală.

Ibericul a fost mulțumit de succesul contra formației Alashkert, mai ales de faptul că jucătorii săi au știut să gestioneze omul în plus de pe teren, din minutul 12, atunci când Cezar a văzut roșu direct. Însă, în acel moment CFR Cluj o conducea pe Alashkert cu 1-0.

CFR Cluj – Alashkert, 3-0. Reacția lui Antonio Folha

A fost o victorie muncită și meritată de CFR, după cum a întărit ideea Antonio Folha, dar el a refuzat să facă o analiză a dublei următoare din Conference League, contra nordicilor de la Tromso.

Altfel, portughezul a afirmat că îi pare rău de faptul că U Cluj și FCSB nu au reușit și ele calificarea în faza următoare a întrecerii europene.

”Victorie meritată! Am știut să profităm de omul în plus! Uneori, când joci împotriva a 10 jucători, nu este deloc ușor. E parte din meci să joci în 10 sau în 11.

E al doilea meci consecutiv fără gol încasat. Simt că echipa e în creștere, nivelul de joc e în creștere. În primul rând, urmează meciul cu Rapid, apoi partida cu Tromso. Nu vreau să vorbesc acum despre ea. O să avem timp să ne pregătim pentru ea.

E trist că nu s-au calificat și alte echipe din România. Acest lucru nu este bine pentru fotbalul românesc”, a declarat Antonio Folha, la finalul partidei cu Alashkert.

CFR Cluj – Tromso, în turul 3 Conference League

CFR Cluj este singura echipă românească din acest moment care își continuă parcursul în Conference League, după ce FCSB și U Cluj au părăsit competiția. Ardelenii au trecut, în retur, cu 3-0 de formația Alashkert, din Armenia, după ce în confruntarea tur s-a înregistrat o remiză, 1-1.

Au marcat pentru gruparea din Gruia Muhar (minutul 3), Korenica (minutul 45) și Fica (minutul 77), iar succesul la pas o duce pe CFR Cluj în următorul tur preliminar al Conference League.