În tur, letonii s-au impus cu 3-2 în fața roș-albaștrilor, în Ghencea, iar în returul disputat la Riga, FCSB a fost învinsă cu 4-1, marcând eliminarea clubului patronat de Gigi Becali din cupele europene.

Florin Prunea e dur după umilința lui FCSB: ”L-ați mințit pe Gigi! Este inadmisibil așa ceva”

Florin Prunea, fost internațional român, consideră că FCSB este o echipă depășită și că au greșit mult oamenii din cadrul clubului care s-au ocupat de transferuri în actuala perioadă de mercato.

”De astă vară, îl vedeam pe Gigi Becali la televizor: 'Domne, mi-a spus MM, ăla e cel mai bun, că ăla e fantastic'. Bă, l-au făcut și l-au mințit pe Gigi, știi cum l-au împachetat din astă vară până acum?

Este inadmisibil ca în luna august să te prezinți de o astfel de manieră. Ce au făcut băieții ăștia, mă? Ce au transferat?

E momentul să se ia niște măsuri acolo. Trebuie adus un antrenor, e un moment zero. Nu poți să iei 7 goluri de la o echipă... E o debandadă. Ăstora nu le e mintea la fotbal.

Ție ți se pare că ăstora le e mintea la fotbal? E o echipă depășită, nu are ce să facă într-o asemenea competiție. Nu pot să stea în picioare”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.

Echipele de start în FK Auda - FCSB

Auda: Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis - Bongemba, Traore, Fofana - Daskevics, Kone, Diedhiou; Rezerve: Sturins, Aleksandrovs - Kragliks, Appiah, Hussaini, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda; Antrenor: Didier Zanetti

FCSB : Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Tănase, Radunovic - Boutoutaou, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea; Rezerve: Popa, Udrea - Gnahore, Joao Paolo, Politic, Batubinsika, Toma, Stancu, Stoian, Labonne, Popa; Antrenor: Marius Baciu

FK Auda - FCSB 4-1, rezumat. Meciul a fost pe VOYO