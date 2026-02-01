Cristi Chivu a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze cu Inter

Cristi Chivu a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze cu Inter Serie A
Inter Milano este aproape de a obține o întărire importantă în perioada de transferuri de iarnă. 

moussa diabyAl Ittihadcristi chivuInter Milano
Francezul Moussa Diaby (26 de ani), aripă dreaptă la Al-Ittihad, și-a dat acordul să se alăture „nerazzurrilor”, iar decizia finală depinde acum de acceptul clubului saudit privind condițiile unui împrumut cu opțiune de cumpărare obligatorie.

Cristi Chivu a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze cu Inter

Afacerea ar urma să includă un împrumut inițial, urmat de achiziție definitivă de 35 de milioane de euro. Potrivit Gazzetta dello Sport, Chivu l-a contactat telefonic pe Diaby pentru a-l convinge să vină la Inter, iar francezul este dornic să facă pasul în Serie A.

Moussa Diaby este internațional francez cu 11 selecții și o cotă de piață de 28 de milioane de euro, conform Transfermarkt. În prezent la Al-Ittihad, club la care a ajuns în vara lui 2024 pentru 60 de milioane de euro de la Aston Villa, Diaby a strâns 52 de meciuri, 8 goluri și 27 de pase decisive.

În cariera sa, Diaby a cucerit 5 trofee majore: Ligue 1 (2019) și Supercupa Franței (2018) cu PSG, Saudi Pro League și Cupa Regelui cu Al-Ittihad (ambele în 2025) și Liga Națiunilor cu Franța (2021). 

La Bayer Leverkusen, club unde a evoluat cel mai mult, a adunat 172 de partide, 49 de goluri și 47 de pase decisive. La Aston Villa, a strâns 54 de meciuri, 10 goluri și 11 assist-uri, iar la PSG a înscris 34 de goluri și a oferit 7 pase decisive în 4 sezoane.

În Serie A, Interul lui Chivu conduce autoritar clasamentul, cu 52 de puncte după 22 de etape, urmat de AC Milan, la cinci puncte în spate.

