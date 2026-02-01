Francezul Moussa Diaby (26 de ani), aripă dreaptă la Al-Ittihad, și-a dat acordul să se alăture „nerazzurrilor”, iar decizia finală depinde acum de acceptul clubului saudit privind condițiile unui împrumut cu opțiune de cumpărare obligatorie.



Cristi Chivu a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze cu Inter



Afacerea ar urma să includă un împrumut inițial, urmat de achiziție definitivă de 35 de milioane de euro. Potrivit Gazzetta dello Sport, Chivu l-a contactat telefonic pe Diaby pentru a-l convinge să vină la Inter, iar francezul este dornic să facă pasul în Serie A.



Moussa Diaby este internațional francez cu 11 selecții și o cotă de piață de 28 de milioane de euro, conform Transfermarkt. În prezent la Al-Ittihad, club la care a ajuns în vara lui 2024 pentru 60 de milioane de euro de la Aston Villa, Diaby a strâns 52 de meciuri, 8 goluri și 27 de pase decisive.

