Numit în vara trecută, Gilardino nu a reușit să redreseze situația unei nou-promovate care se zbate în subsolul clasamentului.



Pisa are o singură victorie în 23 de etape, obținută în runda a 11-a, 1-0 cu Cremonese. În rest, bilanțul este de 11 remize și 11 înfrângeri.



OUT! Marius Marin rămâne fără antrenor



Clubul a confirmat oficial despărțirea de Gilardino și a anunțat că noul antrenor va fi prezentat în următoarele ore. Fostul internațional italian a mai pregătit anterior echipe precum Pro Vercelli, Siena și Genoa.



„Clubul Sportiv Pisa informează că i-a comunicat lui Alberto Gilardino voința, suferită uman și profesional, de a schimba ghidul tehnic al primei echipe.



Lui Alberto și tuturor membrilor staff-ului său le transmit cele mai sincere mulțumiri pentru ceea ce au putut oferi în ultimele luni Clubului, echipei și fanilor Nerazzurri.



Clubul Sportiv Pisa, în următoarele ore, va anunța numele noului Manager Tehnic al primei echipe”, au scris italienii în comunicatul oficial.



Pisa ocupă locul 19, cu 14 puncte, la egalitate cu Verona și la patru puncte de zona salvării, Lecce având și un meci mai puțin disputat.



La Pisa evoluează Marius Marin, aflat la club din 2019. Mijlocașul român a bifat 19 apariții în acest sezon, fără gol sau assist, și are o cotă de piață de 3 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

