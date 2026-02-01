A șasea ediție a Openului Transilvaniei va începe cu șase jucătoare din România pe tabloul principal.
Din nefericire, tenisul românesc nu a avut norocul de a putea visa la o finală între favoritele 2 și 3 la câștigarea trofeului, Jaqueline Cristian (35 WTA) și Sorana Cîrstea (41 WTA), dar le poate vedea pe Ruse și Cristian disputând finala, într-unul dintre cele mai fericite scenarii.
Turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca pune în joc premii totale în valoare de $283,347
O prezență în turul inaugural înseamnă pentru jucătoare un cec de mai puțin de trei mii de dolari, pe când o victorie în competiție urcă valoarea cecului la peste patru mii.
Sportivele care ajung în sferturile de finală vor încasa cecuri de aproximativ șapte mii de dolari, iar finalistele își vor apropia circa douăsprezece mii de dolari.
Finalista învinsă de la Openul Transilvaniei 2026 va pleca acasă cu un cec de peste 21 de mii de dolari, iar marea campioană își va adjudeca, dincolo de trofeu și cele 250 de puncte WTA, un cec de peste 36 de mii de dolari.
- Turul 1 - 1 punct WTA - $2,975
- Optimi - 30 de puncte WTA - $4,160
- Sferturi - 54 de puncte WTA - $6,815
- Semifinale - 98 de puncte WTA - $11,970
- Finalista - 163 de puncte WTA - $21,484
- Campioana - 250 de puncte WTA - $36,300
Adversarele româncelor în primul tur la Transylvania Open 2026
- Sorana Cîrstea (35 ani, 41 WTA) - Kamilla Rakhimova
- Jaqueline Cristian (27 ani, 35 WTA) - Jucătoare din calificări
- Gabriela Ruse (28 ani, 79 WTA) - Rebeka Masarova
- Ana Bogdan (33 ani, 517 WTA) - Jucătoare din calificări
- Miriam Bulgaru (27 ani, 199 WTA) - Olga Danilovic
- Elena Ruxandra Bertea (19 ani, 303 WTA) - Kaja Juvan
Prima zi a turneului propriu-zis, 1 februarie, aduce două jucătoare din țara noastră pe terenul de joc.
Mara Gae va juca alături de Miriam Bulgaru, în proba de dublu, de la ora 15:30, iar Irina Bara și Ekaterina Gorgozde vor juca după ora 18:00.
Irina Bara este unica jucătoare din România care a reușit să câștige un trofeu pus în joc, în primele cinci ediții ale Openului Transilvaniei.
Simona Halep, Gabriela Ruse și Ana Bogdan au atins finala probei individuale, în 2021, 2023, respectiv 2024, iar Jaqueline Cristian a jucat finala turneului de dublu din 2025, alături de Angelica Moratelli.
Terenul 1
- 11:00 Lucrezia Stefanini - Tamara Zidansek
- Daria Snigur - Aliona Bolsova Zadoinov
- 15:30 Antonia Ruzic - Yue Yuan
- 18:00 Ella Seidel - Anna Bondar
- Mayar Sherif - Oleksandra Oliynykova
Terenul 2
- 11:00 Kaitlin Quevedo - Iryna Shymanovich
- Leyre Romero Gormaz - Maja Chwalinska
- 15:30 Miriam Bulgaru/Mara Gae - Veronika Erjavec/Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
- 17:00 Sara Sorribes Tormo - Viktoriya Tomova
- Irina Bara/Ekaterine Gorgodze - Aneta Kucmova/Aneta Laboutkova