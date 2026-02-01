A șasea ediție a Openului Transilvaniei va începe cu șase jucătoare din România pe tabloul principal.

Din nefericire, tenisul românesc nu a avut norocul de a putea visa la o finală între favoritele 2 și 3 la câștigarea trofeului, Jaqueline Cristian (35 WTA) și Sorana Cîrstea (41 WTA), dar le poate vedea pe Ruse și Cristian disputând finala, într-unul dintre cele mai fericite scenarii.

Turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca pune în joc premii totale în valoare de $283,347

O prezență în turul inaugural înseamnă pentru jucătoare un cec de mai puțin de trei mii de dolari, pe când o victorie în competiție urcă valoarea cecului la peste patru mii.

Sportivele care ajung în sferturile de finală vor încasa cecuri de aproximativ șapte mii de dolari, iar finalistele își vor apropia circa douăsprezece mii de dolari.

Finalista învinsă de la Openul Transilvaniei 2026 va pleca acasă cu un cec de peste 21 de mii de dolari, iar marea campioană își va adjudeca, dincolo de trofeu și cele 250 de puncte WTA, un cec de peste 36 de mii de dolari.

