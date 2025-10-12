Inter Milano vrea să-l aducă pe Justin Kluivert, fostul jucător al Romei, acum la Bournemouth, în Premier League.

Potrivit publicației Fichajes.net, atacantul olandez de 26 de ani a intrat în atenția nerazzurrilor, care sunt gata să ofere 35 de milioane de euro pentru transferul său.

Cristi Chivu trebuie să plătească 35.000.000 de euro pentru winger

Fiul legendarului Patrick Kluivert traversează cea mai bună perioadă a carierei. Sezonul trecut, el a înscris 12 goluri în campionat și unul în cupă pentru Bournemouth.

După experiențele de la Leipzig, Nice și Valencia, olandezul pare în sfârșit pregătit pentru o revenire de top în Italia. Cristi Chivu vrea un atacant cu viteză și execuție, iar Kluivert se încadrează perfect în profilul dorit. Transferul ar putea fi concretizat în ianuarie, mai ales dacă Inter rămâne în lupta pentru titlu.

Roberto Bordin îi face portretul lui Cristi Chivu: „Fantastic! Răbdare și dedicare”

Fostul „gladiator” din Serie A, Roberto Bordin, actual antrenor la Tirana și fost secund la CFR Cluj, l-a lăudat fără rezerve pe tehnicianul român.

„Cristi Chivu a fost un jucător fantastic. Anul trecut a avut șansa să antreneze la Parma, după ce a lucrat la academia lui Inter. A făcut o treabă excelentă, pentru că a salvat o echipă din Serie A. Anul acesta a primit oportunitatea de a conduce un club mare, cu jucători puternici. Pentru mine, e un antrenor foarte bine pregătit, cu răbdare și dedicare”, a declarat Roberto Bordin pentru Sport.ro.

Fost mijlocaș la Napoli și Atalanta, Bordin știe bine ce înseamnă presiunea în Serie A. Italianul crede că stilul calm și echilibrat al lui Chivu l-a ajutat să impună respect într-un vestiar plin de vedete.

„E un antrenor tânăr, dar cu o minte matură. Poate face lucruri mari la Inter”, a încheiat Bordin.

Chivu are în față o săptămână importantă. Joi, 10 octombrie, Inter joacă un amical cu Atletico Madrid, iar sâmbătă, 18 octombrie, vine marele duel cu AS Roma, pe „Olimpico”, de la ora 21:45.

Ca jucător, Cristi Chivu a cucerit 10 trofee în Italia și a ridicat Liga Campionilor cu Inter în 2010. În total, în vitrina sa se regăsesc 17 trofee majore, inclusiv trei titluri în Serie A și unul în Eredivisie cu Ajax.

