Potrivit informațiilor Sport.ro, decizia a fost luată după egalul cu CSM Cetatea Turnu Măgurele (2-2), rezultat care a nemulțumit conducerea clubului. Papură a fost anunțat că nu va mai continua pe banca tehnică a echipei din Liga 3.

Corneliu Papură nu mai este antrenorul formației Universitatea Craiova II, echipa secundă a clubului din Superligă.

OUT de la Craiova! Cornel Papură a fost demis



Din informațiile noastre, în locul său a fost numit Ștefan „Fane” Florescu, considerat unul dintre cei mai promițători antrenori formați în cadrul Academiei Universității Craiova. Florescu a adus deja trofee importante clubului: Liga Elitelor U17 (2022), Liga de Tineret și Supercupa de Tineret (2023).



Universitatea Craiova II ocupă în prezent locul 4 în Seria 5 din Liga 3, cu 12 puncte după 7 etape, la cinci lungimi de liderul Inter Ilfov.



Următorul meci al „satelitului” din Bănie va fi sâmbătă, 18 octombrie, pe teren propriu împotriva celor de la ASCO Filiași.

