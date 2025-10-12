EXCLUSIV OUT de la Craiova! A fost dat afară în plin sezon

Schimbare neașteptată în Bănie! 

Cornel PapuraStefan FlorescuUniversitatea Craiova
Corneliu Papură nu mai este antrenorul formației Universitatea Craiova II, echipa secundă a clubului din Superligă.

Potrivit informațiilor Sport.ro, decizia a fost luată după egalul cu CSM Cetatea Turnu Măgurele (2-2), rezultat care a nemulțumit conducerea clubului. Papură a fost anunțat că nu va mai continua pe banca tehnică a echipei din Liga 3.

OUT de la Craiova! Cornel Papură a fost demis

Din informațiile noastre, în locul său a fost numit Ștefan „Fane” Florescu, considerat unul dintre cei mai promițători antrenori formați în cadrul Academiei Universității Craiova. Florescu a adus deja trofee importante clubului: Liga Elitelor U17 (2022), Liga de Tineret și Supercupa de Tineret (2023).

Universitatea Craiova II ocupă în prezent locul 4 în Seria 5 din Liga 3, cu 12 puncte după 7 etape, la cinci lungimi de liderul Inter Ilfov.

Următorul meci al „satelitului” din Bănie va fi sâmbătă, 18 octombrie, pe teren propriu împotriva celor de la ASCO Filiași.

Alertă de grad zero în zbor! Ce s-a întâmplat cu avionul în care se aflau cinci staruri din Premier League
Germania - România 7-0 la naționala tricoloră pregătită de ”băiatu' lu' tata”! ”Festival de tir” sub privirile lui Otto Rehhagel
A sfidat-o pe Dinamo, iar acum plătește prețul: fotbalistul crescut de Milan e „abonat” la banca de rezerve în Italia
„Bella donna” la Genoa lui Dan Șucu! Tânăra fotbalistă „rupe” internetul deja
Total surprinzător! Ce salariu are Mircea Lucescu în comparație cu cei mai bine plătiți selecționeri din lume
UEFA pregătește o schimbare majoră! Ceferin propune o idee inedită
S-a ales praful de cariera „perlei” lui Gică Hagi! Cifre de coșmar după transferul de 3.000.000 de euro
Preliminarii CM 2026 I San Marino - Cipru 0-4 în grupa României! Urmează Olanda și Croația
O țară aflată în anarhie, la un pas de calificare la CM 2026! Naționala joacă în exil, iar capitala e controlată de bande criminale

România - Austria, de la ora 21:45, 6 jucători OUT din lotul lui Lucescu! Ce șanse mai avem să ajungem la Campionatul Mondial din 2026

Austriacul de la RB Leipzig a numit cel mai periculos jucător al României: „În special el”

Gigi Becali a explodat după invazia de la baza FCSB: "Paznicii mei dorm? Bag milioane să fie circ?"

Cosmin Olăroiu, aproape de calificarea la Campionatul Mondial! Meci nebun pentru fostul antrenor din Ghencea

Portugalia - Irlanda 1-0! Penalty ratat de Cristiano Ronaldo | Turcia s-a distrat cu Bulgaria! Rezultatele serii din preliminariile pentru CM



Total surprinzător! Ce salariu are Mircea Lucescu în comparație cu cei mai bine plătiți selecționeri din lume
S-a ales praful de cariera „perlei” lui Gică Hagi! Cifre de coșmar după transferul de 3.000.000 de euro
UEFA pregătește o schimbare majoră! Ceferin propune o idee inedită
„Bella donna” la Genoa lui Dan Șucu! Tânăra fotbalistă „rupe” internetul deja
România - Austria, de la ora 21:45, 6 jucători OUT din lotul lui Lucescu! Ce șanse mai avem să ajungem la Campionatul Mondial din 2026
Mihai Rotaru a decis! Ce se întâmplă cu antrenorul de la Universitatea Craiova
"Drum lin spre locul 4! Avem antrenor pres!" Primele reactii ale suporterilor Craiovei dupa numirea lui Papura in locul lui Bergodi
Îi bătură de nu se văzură! Câte goluri a luat CS Universitatea Craiova, echipa lui Mihai Rotaru, în UEFA Youth League
Universitatea Craiova - Partizan Belgrad 0-1, în UEFA Youth League | Oltenii pierd meciul de debut
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
stirileprotv Șeful Armatei: Toți românii, bărbați și femei, ar trebui să știe să tragă cu arma. Suntem pregătiți să-i instruim

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

stirileprotv Temperaturile scad brusc săptămâna viitoare în toată țara. ANM: Minimele ating -3 grade, este așteptată brumă

stirileprotv Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

