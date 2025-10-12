Fotbalistul lui Dinamo, chemat de urgență la națională! Motivul convocării

Este vorba despre Nikita Stoinov, care a fost chemat la naționala Israelului, imediat după meciul cu Norvegia, încheiat cu înfrângerea 0-5.

Fundașul central este titular și om de bază la Dinamo, iar în urma evoluțiilor bune de la echipa din Ștefan cel Mare ar putea face pasul de la reprezentativa de tineret la cea mare.



Nikita Stoinov, convocat de urgență de către selecționerul Israelului



Ran Ben-Shimon, selecționerul Israelului, a ales să îl aducă pe jucătorul lui Dinamo, deja internațional de tineret al Israelului, după ce fundașul Idan Nehmias s-a accidentat în duelul pierdut cu Norvegia, conform sports.walla.co.il.

Rămâne de văzut dacă Stoinov va debuta în tricoul reprezentativei mari în meciul cu Italia, care va avea loc marți, 14 octombrie.