În noiembrie anul trecut, Justin Kluivert, acum în vârstă de 26 de ani, extrema lui Bournemouth și atunci, dar și acum, a marcat trei goluri în victoria echipei sale de pe terenul lui Wolves (scor 4-2), toate din penalty. Au fost dictate trei lovituri de la 11 metri pe Molineux Stadium, toate pentru Bournemouth, toate după faulturi comise asupra atacantului brazilian Evanilson!

Fiul lui Patrick Kluivert a marcat în minutele 3, 18 și 74 din lovitură de la 11 metri. Bournemouth s-a impus cu 4-2, iar acum, recent, a primit și un premiu din partea Cărții Recordurilor, fiind primul fotbalist care bifează tripla în Premier League în urma a trei lovituri transformate de la punctul cu var!

Justin Kluivert, fiul lui Patrick Kluivert, a intrat în Cartea Recordurilor

Justin Kluivert, fiul fostului mare fotbalist Patrick Kluivert, are 22 de goluri marcate pentru Bournemouth până acum, în 79 de partide în care a evoluat, dar a și contribuit cu 10 pase decisive.

Însă, din păcate pentru Kluivert junior, în acest sezon a adunat patru dintre meciuri, dar nu a reușit să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă.

”Sună frumos (n.r. – performanța). Să intri în cărțile de istorie este uimitor! Sunt super mulțumit de asta.

Vorbind la începutul acestui an, el și-a exprimat, de asemenea, dorința de a fi inclus în Cartea Recordurilor Guinness dintr-un alt motiv”, a spus Justin Kluivert, fotbalist în Premier League, competiție care se vede în direct și în exclusivitate în România pe VOYO.

Justin Kluivert a venit în vara lui 2023 în Premier League, de la AS Roma

Format la Ajax Amsterdam, Kluivert junior a ajuns la AS Roma în 2018, la 19 ani, pentru 17 milioane de euro. Clubul italian l-a împrumutat apoi la RB Leipzig, în 2020-2021, şi în sezonul 2021-2022 la Nice. Arunci, Justin Kluivert a înscris şase goluri şi a dat şase pase decisive în 31 de meciuri jucate pentru Nice.

Apoi, în stagiunea 2022-2023 a fost împrumutat în La Liga, la Valencia, iar în 2023 a fost vândut la Bournemouth, pentru 10.8 milioane de euro.

În prezent, mijlocașul ofensiv este cotat la 35 de milioane de euro de către Transfermakrt.

