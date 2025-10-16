Federaţia Indoneziană de Fotbal a anunţat că s-a despărţit, de comun acord, de selecţionerul echipei naţionale, fostul mare atacant olandez Patrick Kluivert, după o colaborare de 10 luni.

Plecarea lui Kluivert vine după o înfrângere ''devastatoare'', sâmbătă, în faţa Irakului (0-1), care a pus capăt speranţelor de calificare la Cupa Mondială de anul viitor din Statele Unite, Mexic şi Canada.

''După o discuţie deschisă, complexă şi respectuoasă, ambele părţi au ajuns la un acord de a pune capăt parteneriatului'', a precizat federaţia pe Instagram, fără a menţiona motivul exact al rezilierii contractului.

Indonezia a încercat să se califice la Cupa Mondială pentru prima oară de la dobândirea independenţei de Olanda, în 1945, iar atingerea fazei a patra a preliminariilor asiatice reprezintă cea mai mare performanţă a sa până acum.

Kluivert, fost jucător la Ajax, AC Milan şi Barcelona, a fost angajat în ianuarie, iar contractul său era valabil până în 2027. Potrivit Agerpres, el a condus o echipă alcătuită, în mare parte, din jucători din diaspora olandeză.

