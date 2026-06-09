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Conducerile cluburilor Inter Milano și Udinese s-au întâlnit pentru a discuta despre transferul fundașului central Oumar Solet (26 de ani) pe „Giuseppe Meazza”, informează publicația Tutto Udinese, preluată de tuttomercatoweb.com.

Inter Milano, start în negocierile cu Udinese pentru Oumar Solet

Inter nu are nicio problemă cu privire la salariul lui Solet, după cum notează cele două surse citate anterior. Udinese joacă însă tare la negocieri și cere 25.000.000 de euro pentru fotbalistul căruia îi expiră contractul pe 30.06.2027.

Oficialii „nerazzurri” vor să profite de situație și să obțină un preț favorabil pentru Oumar Solet, cotat pe Transfermarkt la 23.000.000 de euro. Solet a marcat trei goluri și a oferit o pasă de gol în 35 de meciuri din sezonul trecut al campionatului Italiei.

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Șefii milanezi mai vor să îl aducă la Inter, tot de la Udinese, pe mijlocașul central Arthur Atta (23 de ani), pe care îl consideră o prioritate după ce a impresionat în Serie A precedentă: 32 de meciuri, cinci goluri și patru pase decisive. Cota de piață a lui Atta este de 25.000.000 de euro.

Inter Milano s-a înțeles până acum cu Udinese pentru transferul fundașului stânga Matteo Marello (18 ani), căruia urmează să îi ofere un contract după ce a fost împrumutat inițial de la „bianconeri”.