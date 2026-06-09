Inter, cel mai scump transfer din ultimii ani! Chivu, pe cale să primească jucătorul dorit

Cea mai notabilă plecare a lui Inter este cea a lui Denzel Dumfries (30 de ani). Fundașul dreapta olandez a semnat cu Real Madrid, după ce clubul spaniol a achitat clauza de reziliere în valoare de 20 de milioane de euro.

Inter ridică suma pentru Marco Palestra: 45 de milioane de euro

Pentru înlocuirea Dumfries, Inter vizează transferul unuia dintre cei mai promițători tineri jucători din Serie A - Marco Palestra (21 de ani), fundașul dreapta de la Atalanta, care a fost împrumutat în ultimul sezon la Cagliari.

Gazzetta dello Sport scrie în ediția de marți că Inter a făcut o primă ofertă de 40 de milioane de euro pentru Palestra, care a fost refuzată de Atalanta. Din dorința de a nu prelungi foarte mult negocierile, campioana Italiei ar fi gata acum să trimită o ofertă îmbunătățită, în valoare de 45 de milioane de euro.