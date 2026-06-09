Inter, cel mai scump transfer din ultimii ani! Chivu, pe cale să primească jucătorul dorit

Inter, cel mai scump transfer din ultimii ani! Chivu, pe cale să primească jucătorul dorit Serie A
SPORT.RO
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Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, s-a despărțit de mai mulți jucători după ce a cucerit eventul, iar conducerea caută acum înlocuitori.

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Marco PalestraInter Milanocristi chivu
Din articol

Cea mai notabilă plecare a lui Inter este cea a lui Denzel Dumfries (30 de ani). Fundașul dreapta olandez a semnat cu Real Madrid, după ce clubul spaniol a achitat clauza de reziliere în valoare de 20 de milioane de euro.

Inter ridică suma pentru Marco Palestra: 45 de milioane de euro

Pentru înlocuirea Dumfries, Inter vizează transferul unuia dintre cei mai promițători tineri jucători din Serie A - Marco Palestra (21 de ani), fundașul dreapta de la Atalanta, care a fost împrumutat în ultimul sezon la Cagliari.

Gazzetta dello Sport scrie în ediția de marți că Inter a făcut o primă ofertă de 40 de milioane de euro pentru Palestra, care a fost refuzată de Atalanta. Din dorința de a nu prelungi foarte mult negocierile, campioana Italiei ar fi gata acum să trimită o ofertă îmbunătățită, în valoare de 45 de milioane de euro.

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Ar fi cel mai scump transfer realizat de Inter în ultimii ani. După cum remarcă ziarul italian, ultimul jucător pentru care "nerazzurrii" au plătit peste 40 de milioane de euro a fost un alt fundaș dreapta, Achraf Hakimi, achiziționat de la Real Madrid în 2020.

Palestra ar fi foarte apreciat de colaboratorii lui Cristi Chivu, fiind văzut chiar o variantă superioară lui Denzel Dumfries, mai scrie sursa citată.

Marco Palestra, care mai are trei ani de contract cu Atalanta, vine după un sezon în care a jucat meci de meci la Cagliari: nu mai puțin de 37 de prezențe (34 ca titular), printre realizări numărându-se un gol și patru pase decisive.

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