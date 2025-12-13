Moldovenii, aflați pe locul doi, în luptă directă cu Rapid pentru fotoliul de lider al Superligii, s-au încurcat la Mioveni și acum sunt la un singur punct în spatele giuleștenilor, care vor juca tot sâmbătă seară, pe teren propriu, cu Oțelul Galați.



Mihai Stoica: ”FC Argeș e revelația campionatului”



Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a rămas impresionat de parcursul celor de la FC Argeș. Din postura de nou-promovați, piteștenii sunt pe locul cinci, cu 34 de puncte și cu șanse reale de a intra în play-off.



Oficialul campioanei României consideră că echipa lui Bogdan Andone este revalația de până acum a campionatului nostru.



„FC Argeș e revelația campionatului. E o echipă care a venit din Liga 2. Și Botoșani e revelație, dar aș alege FC Argeș dacă ar trebui să aleg doar una”, a spus MM Stoica, la PrimaSport.



În următoarea etapă, ultima din 2025, FC Botoșani va juca pe teren propriu cu CFR Cluj, în timp ce FC Argeș se va deplasa la Galați pentru meciul cu Oțelul.



FC Argeș - FC Botoșani 0-0 | Echipele de start:

